Zidanškova po slabem začetku do preobrata in zmage

Tamara Zidanšek je v 1. krogu teniškega turnirja WTA v Abu Dabiju z nagradnim skladom 565.000 dolarjev z 0:6, 6:3 in 6:4 premagala 11. nosilko, Američanko Jennifer Brady. Na prvem turnirju nove sezone bo njena naslednja tekmica 18-letna Kanadčanka Leylah Fernandez. Polona Hercog se je v prvem krogu pomerila s četrto nosilko, Arino Sabalenko in izgubila.

Triindvajsetletna Zidanškova je ekspresno izgubila uvodni niz in to brez dobljene igre. Potem pa je bilo po 38 minutah tekme v drugem nizu povsem drugače, povedla je kar s 4:0. Šele nato je Američanka dobila prvo igro niza, vendar z odvzemom servisa, nato pa je dobila še svojo servisno igro (2:4).

Sledile so tri igre, ki sta jih tekmici dobili po začetnih udarcih in Zidanškova je izenačila z 1:1 v nizih. Tretjega je s servisom odprla Američanka in po izenačeni igri povedla. Po uri in pol pa je s 3:2 vodila Zidanškova, ki je imela v peti igri nato servis in ga po dolgem boju dobila za 4:2, sedmega pa ne, kljub petim točkam za "break".

Konjičanka je hitro osvojila osmo igro zaključnega niza in se po 5:3 znašla tik pred zmago. Naslednja igra je še pripadla Američanki, Slovenka pa je dobila deseto in po dveh urah in devetih minutah tudi dvoboj, drugega medsebojnega z Bradyjevo. Tudi lani je na Tajskem v šestnajstini finala po treh nizih zmagala Zidanškova.

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je novo sezono začela s porazom proti Belorusinji Arini Sabalenki. Foto: Guliverimage/Getty Images

Sabalenka po preobratu ugnala Hercogovo

Polona Hercog je sicer odlično začela dvoboj in v prvem nizu z dvema odvzemoma začetnega udarca povedla s 5:2, a ni zmogla končati niza v svoj prid. Sabalenka je namreč rešila pet zaključnih žogic za uvodni niz in na koncu po podaljšani igri tudi dobila prvi niz. V drugem je zaigrala bolje in je tekmo varno pripeljala do konca. Z zmago nad Hercogovo je beloruska igralka dobila še deveti zaporedni dvoboj.

Andreja Klepač je v prvem krogu teniškega turnirja WTA v Abu Dabiju v paru z Ukrajinko Marto Kostjuk izgubila med dvojicami. Peti nosilki, Japonki Shuko Aoyama in Ena Shibahara, sta bili boljši s 6:4 in 7:5 po uri in 41 minutah dvoboja.