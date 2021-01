33-letni ameriški teniški igralec Sam Querrey je oktobra lani, potem ko je na testiranju izvedel, da je okužen z novim koronavirusom, namesto da bi se umaknil v samoizolacijo, z družino nemudoma zapustil hotel in z zasebnim letalom zbežal v London. Zdaj si je končno olajšal dušo in pojasnil ozadje zgodbe.

"Odzval sem se kot oče in kot mož. Storil sem tisto, kar se mi je v tistem trenutku zdelo pravilno," je v pogovoru za Sport Illustrated prvič pojasnil ozadje svojega odziva po pozitivnem testu na novi koronavirus.

Pozitiven oktobra lani

Zgodba sega v lanski oktober, ko je Sam Querrey v Sankt Peterburgu v Rusiji, kamor je pripotoval na teniški turnir, na rutinskem testiranju na novi koronavirus izvedel, da se je tudi sam okužil.

Namesto da bi se nemudoma umaknil v samoizolacijo, je po temeljitem premisleku, kot pravi danes, z ženo Abby Dixon in devetmesečnim sinom Fordom zapustil hotel, najel zasebno letalo in odpotoval v London.

Prekršil vse covidne protokole

Nekdanji 11. teniški igralec sveta in polfinalist Wimbledona leta 2017 je s tem prekršil vse mogoče covidne protokole, kar mu je poleg dokaj nizke kazni v višini 20 tisoč ameriških dolarjev, ki so mu jo naložili pri Združenju profesionalnih teniških igralcev, prineslo tudi ogromno negativne publicitete.

Ker zgodba menda ni tako enoplastna, se je odločil, da zdaj predstavi še svojo plat medalje. Kot je povedal v prvem intervjuju po incidentu, odločitev o odhodu iz Rusije ni bila preprosta.

"Odločitev sem sprejel nekje med 22. uro zvečer in 10. uro naslednjega jutra. V tistem trenutku sem bil z ženo in otrokom in nisem se počutil lagodno ob misli, da bi se moral ločiti od njiju, zato sem sprejel odločitev, da sedemo na letalo in odidemo skupaj," je dejal.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Poklical je letalsko družbo in rezerviral polet. "Hotel smo zapustili v zgodnjih jutranjih urah, s čimer smo se izognili radovednim pogledom, zapustili terminal in poleteli proti Londonu," je opisal kronološki potek dogodkov.

Zanikal je poročanje medijev, da zdravstveni službi in predstavnikom ATP ni hotel odpreti vrat, pač pa je dejal, da jih je samo prosil, naj se vrnejo prihodnji dan. Dejal je še, da ne drži, da so ga želeli nastaniti v luksuzni apartma. Šlo je za običajen apartma, ob tem pa se mu je porajalo cel kup vprašanj, od tega, kje je apartma, do tega, kdo mu bo priskrbel hrano.

Ogromno zapravil, a ničesar ne obžaluje

Polet do Londona ga je stal vrtoglavih 40 tisoč funtov, plačati je moral tudi za 14-dnevno namestitev v Londonu, a odločitve ne obžaluje.

Pravi, da sta z ženo ves čas poleta nosila zaščitno masko N-95s, po prihodu v London pa je z družino ostal v 14-dnevi karanteni. Vztraja, da s svojim dejanjem ni ogrožal ljudi okrog sebe.

"Odzval sem se kot oče in kot mož, to je bila povsem človeška poteza. Storil sem tisto, za kar sem menil, da je prav. Nisem hotel, da bi nas za dva tedna odpeljali v bolnišnico," je dejal.

Združenje profesionalnih teniških igralcev (ATP) je med izrekanjem višine kazni, ki bi lahko znašala tudi sto tisoč ameriških dolarjev, vključno z daljšim suspenzom, upoštevalo siceršnje vzorno vedenje teniškega igralca, zato mu je naložilo dokaj nizko kazen.

Če v prihodnjih šestih mesecih ne bo več kršil zdravstvenih in varnostnih covidnih protokolov, ga čaka 20 tisoč dolarjev kazni.