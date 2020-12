Sodišče začasno ukinilo dopinški suspenz olimpijskemu prvaku

Švicarsko zvezno sodišče je po podatkih Svetovne protidopinške agencije (Wada) ugodilo pritožbi kitajskega plavalca Sun Yanga in začasno razveljavilo suspenz s strani Športnega arbitražnega razsodišča (Cas). Pri Wadi so že napovedali nove ukrepe, s katerimi bodo dodatno osvetlili primer zlorabe prepovedanih sredstev, ko se bo primer vrnil na Cas.

Kot poroča nemška tiskovna agencija, je Cas konec februarja letos 29-letnega Yanga kaznoval z osemletno prepovedjo nastopanja, kar bi za nekdanjega olimpijskega in svetovnega prvaka bržkone pomenilo tudi konec športne poti. Športnikovi odvetniki so se nato pritožili na zvezno sodišče, ki je ugodilo zahtevam Yanga, ki si želi nastopiti na olimpijskih igrah v Tokiu.

Pri Wadi pa dodajajo, da podrobnosti naslednjih korakov in svojih komentarjev še ne morejo sporočiti, saj obrazložitve sodišče še niso prejeli.

Sun Yang, trikratni olimpijski in enajstkratni svetovni prvak v plavanju, je septembra 2018 zavračal odvzem vzorca. Epilog zgodbe pa je bil s kladivom razbit vzorec, za kar so poskrbeli ljudje okrog Yanga. Plavalec se je zagovarjal, da ni v zadostni meri prepoznal kontrolorjev, ki naj bi se neustrezno identificirali.

Mednarodna plavalna zveza je že leta 2019 sledila njegovi razlagi, kar je sprožilo burne reakcije v plavalnih krogih, javne proteste plavalcev na lanskem svetovnem prvenstvu v Južni Koreji, kjer je Kitajec osvojil zlati kolajni na 200 in 400 m prosto, in nove postopke. Na odločitev Mednarodne plavalne zveze se je namreč pritožila Wada, ki je primer predala Casu, kjer je Yang dobil strogo kazen. Že pred tem je leta 2014 Yang prestal trimesečni suspenz zaradi pozitivnega testa na poživilo trimetazidin.

Že ob februarskem izreku suspenza pa je Yang napovedal pritožbo na sodišču in poudarjal, da je nedolžen. Cas je ob izreku odločitve izpostavil, da Yang ni imel pravice do uničenja odvzetega vzorca in ga kaznoval z najvišjo možno kaznijo, ker sodi v kategorijo športnikov, ki so jih pri zlorabi poživel že ujeli. Sodišče je zdaj ugodilo razlagi plavalca.

