Fainova z novim slovenskim rekordom, Klančarjeva in Vovkova blizu rekordu

Fainova je bila odlična tudi na 200 m mešano, kjer se je z 2:10,39 absolutnemu rekordu Radovljičanke Anje Klinar približala na manj kot sekundo.

"Vesela sem obeh izidov, ki potrjujeta, da dobro delam na treningih. Vedela sicer sem, da sem hitra, a v malem bazenu praktično nisem nastopala od začetka leta, na tekmi pa sem bila nazadnje pred dvema mesecema v 50-metrskem bazenu in res nisem vedela, kaj lahko pričakujem. Seveda sem zadovoljna z novim rekordom, pa tudi z mešanim, kjer sem osebni rekord izboljšala za štiri sekunde," je povedala mlada mariborska plavalka, ki je prejšnji vikend želela nastopiti v Gradcu, a so tam tekmovanje v zadnjem trenutku za tuje športnike zaprli.

Tudi Fainova sodi v krog plavalcev, ki ne vedo, kako bo potekala sezona naprej. V bližnji prihodnosti ni pomembnejših tekmovanj, zato ji do nadaljnjega ostaja le trdo garanje v bazenu. "Motivacija je velika. S tem res nimam težav. Želim na olimpijske igre v Tokiu in to imam ves čas pred očmi."

Klančarjeva se je povsem približala rekordu

Odličen večer ima za sabo tudi Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije, ki je dobro formo potrjevala že konec tedna na mitingu v Györu. V Tivoliju je danes na 100 m prosto s 53,89 osebni in slovenski rekord zgrešila za osem stotink sekunde, na 100 m mešano z 1:00,73 za 22 stotink in na 50 m prosto s 24,79 za 17.

Neža Klančar je bila blizu novemu rekordu. Foto: Vid Ponikvar

"Očitno sem res hitra, saj sem bila v vseh treh disciplinah blizu osebnemu rekordu. Najbolj vesela pa sem dosežka na 100 m prosto, saj prav v tej disciplini že dolgo nisem bila tako blizu res dobremu dosežku. Posebej vesela sem, da te izide dosegam tako rekoč iz polnega treninga. Zdaj si želim samo, da bi res spet normalno trenirali, da bi bil koledar tekem jasen in da bi končno lahko tempirali formo za kakšno od večjih tekem," je za STA povedala Klančarjeva.

Presenečenje Vovkove

Prvovrstno presenečenje pa je pripravila plavalka Ljubljane Tara Vovk. Ta je 50 m prsno zmogla v 30,89 sekunde. Slovenski rekord Tjaše Vozel je zgrešila za vsega osem stotink. "Najbolj sem presenečena sama. Šele dan pred tekmo sem na fitnesu izvedela, da tekma sploh je in da bom lahko nastopila. Vedela sem, da sem hitra, ne pa, da sem res blizu slovenskemu rekordu," je o dosežku povedala Vovkova.

Prvovrstno presenečenje je pripravila plavalka Ljubljane Tara Vovk. Foto: Vid Ponikvar

Študentka univerze Northwestern v Chicagu je v Slovenijo namreč pripotovala le za praznike, nikakor pa ne s plavalnimi cilji. "Na univerzi sicer ves čas treniramo, a tudi v ZDA tekmovanj na univerzitetni ravni ni. Ta naj bi se začela šele po novem letu. Imamo pa seveda interne pregledne tekme in v mešani štafeti mi je šlo res dobro. Nikakor pa nisem vedela, kako bom nastope iz jardskega bazena prenesla v metrskega." Vovkova je na 50 m prsno danes nastopila kar dvakrat in bila v obeh primerih hitrejša od svojega štiri leta starega osebnega rekorda 31,10.

