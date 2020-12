V Györu še štiri slovenske zmage

Šeglova se je kasneje veselila zmage na 200 m hrbtno z 2:16,96, njeno slavje pa sta dopolnili klubska kolegica Janja Jamšek na petem mestu in plavalka Ljubljane Liza Fortuna na šestem.

Ravenčanka Daša Tušek je bila s 4:19,42 najboljša na 400 m prosto, Tiara Pšeničnik je v tej disciplini zasedla peto mesto.

V moški konkurenci je zmago Sloveniji priplaval član Ljubljane Primož Šenica Pavletič z 2:01,38. Ravenčan Lovro Knez je bil na 100 m prsno četrti.

Selektor ni povsem zadovoljen. Zakaj?

"Reprezentanti, ki so nastopili tukaj - Klančarjeva, Šeglova, Tuškova in Šenica Pavletič - so pokazali zelo solidno formo. A kot so že povedali sami, se jim močno pozna pomanjkanje tekem, saj je vendarle velika razlika med treningom in tekmo. Prepričan sem, da bi storili še korak naprej, če bi lahko še enkrat spet nastopili naslednji teden," je po nastopih na Madžarskem povedal slovenski selektor Gorazd Podržavnik.

Ta priznava, da je zaradi koronske krize še vedno v velikih težavah, saj ne ve, kako in kdaj se bodo reprezentanti v resnici pripravljali in kdaj bodo spet lahko nastopili na kakšni tekmi. "Za tekme res še ni jasno, kdaj in kako. Podobno je s pripravami. Te imamo sicer rezervirane za februar, a le upam, da jih bomo lahko tudi izvedli. Zdaj čakamo, da končno dobimo cepivo za virus, kar bi olajšalo delo za naprej."

V Riccioneju pa je na odprtem prvenstvu Italije na 200 m prsno še zadnjič letos nastopila plavalka kranjske Zvezde Tjaša Vozel in osvojila osmo mesto.

