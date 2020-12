Na Madžarskem zmagi za Šeglovo in Klančarjevo

Popoldanski del je z zmago in novim osebnim rekordom na 50 m delfin začela prav Neža Klančar ter potrdila, da je v tem obdobju na krajših razdaljah zelo hitra.

Na 200 m prosto plavalka Olimpije nato ni bila dorasel tekmec ravenski olimpijki Janji Šegel, ki je z 2:01,26 slavila zanesljivo zmago. Klančarjeva je z 2:04,12 osvojila drugo mesto, slovenski uspeh pa sta dopolnili mladi Daša Tušek in Tara Pšeničnik na četrtem in sedmem mestu.

Vse se spet podira

"Zelo sem vesela izida, saj sem po mitingu v Zagrebu zelo malo trenirala in če bi imel ob sebi dobro konkurenco, bi bila danes lahko še malo hitrejša, žal sem spredaj ves čas plavala sama," je o zmago povedala Šeglova.

Janja Šegel: Najprej so odpadle vse pomembne tekme v sezoni, to smo reševali z rezervnimi načrti, a vse se spet podira. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ta je odkrito spregovorila tudi o težavi, ki v koronskem letu 2020 pesti mnogo športnikov, in razložila manjše število treningov. "Enostavno sem izgubila voljo. Najprej so odpadle vse pomembne tekme v sezoni, to smo reševali z rezervnimi načrti, a vse se spet podira. Po tekmi v Zagrebu smo izvedeli, da zaradi zdravstvene slike v Sloveniji ne smemo na tekmo na Nizozemsko, odpadel je miting v Mariboru. Enostavno nisem videla cilja, za katerega bi se trudila in upam, da se bo vse to kmalu spremenilo."

Še kopica dobrih uvrstitev

Ravenčanka Janja Jamšek je osvojila tretje mesto na 100 m hrbtno, njena klubska kolega Lovro Knez in Jaš Berložnik pa sta bila četrta nas 50 m prsno oziroma 200 m mešano. Četrti je bil tudi Olimpijin Jaka Pušnik na 200 m prosto, plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič pa je v tej disciplini zasedel šesto mesto.

V italijanskem Riccioneju pa nastopa Tjaša Vozel, ki je v petek na 50 m prsno zasedla 9. mesto z izidom 32,33. Spet je bila v prsnem slogu razred zase Benedetta Pilato, ki je tudi v tej disciplini postavila nov italijanski rekord - 29,61.

