Vozlova začela zadržano

"Po vseh teh kolobocijah s tekmami, ki jih imamo, sem z dosežkom zadovoljna. Oktobra sem bila res hitrejša, a sem bila zdaj dva meseca brez prave tekme v velikem bazenu. Zame je najbolj pomembno, da sploh spet nastopam, vesela pa sem, da je to v Italiji, saj je konkurenca tukaj zelo dobra. Sam izid je v redu, saj sem tudi pred oktobrom dosegala izide okrog 1:09 in zdaj sem v podobnem položaju, kar je dobro izhodišče za priprave v ponovoletnem obdobju," je po tekmi povedala Trboveljčanka, ki že vrsto let živi in trenira v Kranju.

Brez konkurence je bila Italijanka Benedetta Pilato, ki je z 1:06,02 dosegla nov italijanski rekord in ob primernem napredku napovedala boj za odličje na olimpijskih igrah v Tokiu.

