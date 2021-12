Slovenska plavalka na SP do 23. mesta

"Drugi start na svetovnem prvenstvu je za mano. Z rezultatom nisem zadovoljna, saj sem pričakovala veliko več. Je pa res, da me je bilo malenkost strah po četrtkovi diskvalifikaciji, ker glede na uradno pojasnilo sodnikov nisem točno vedela, kaj sem naredila narobe. Malo je bilo treme danes, zaradi vprašanja, ali bom prišla do uvrstitve ali ne. Glede na to, da mi je na 'razplavanjih' in treningih šlo zelo dobro, sem v bistvu od 100 m pričakovala veliko več, ampak se na žalost ni izšlo. Bomo pa videli kaj to pomeni za 200 metrsko razdaljo v torek," je povedala Tjaša Vozel.

