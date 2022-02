Tjaša Vozel končala športno pot: v dveh mesecih se ji je življenje obrnilo na glavo

V Abu Dabiju je na 200 metrov prsno osvojila 24. mesto, na 100 metrov prsno pa je bila 23.

"Ko sem decembra lani na svetovnem prvenstvu opravila s svojim zadnjim nastopom, nisem pomislila, da bo to moj zadnji start v karieri, pa je bil. Po dveh mesecih, v katerih se je moje življenje obrnilo na glavo, sem sprejela odločitev, da svojo športno pot zaključim. Čeprav je bila pot vse prej kot lahka, mi bo plavanje ostalo v lepem spominu. Na svoje dosežke sem ponosna," je danes na Facebooku zapisala 27-letna Vozlova in dodala: "Mogoče svojega potenciala nisem povsem izkoristila, a o tem nima več smisla razmišljati. Hvaležna sem za vse, kar mi je dalo plavanje. Hvaležna za ljudi, ki so mi ves čas stali ob strani, in tiste, ki sem jih spoznala na svoji poti."

V športni karieri je nastopila tudi na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in v Riu de Janeiru 2016 ter bila 30. in 34. na 100 metrov prsno, na svetovnih prvenstvih pa je bila najvišje na 17. mestu na 100 m prsno v Dohi 2014. Na tekmah svetovnega pokala ima dve uvrstitvi na stopničke v Budimpešti 2019.

