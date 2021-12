Plavalna sezona v znamenju Katje Fain

"Leto je bilo težko. Zaradi prestavljenih tekem, evropskega prvenstva v Budimpešti, pa zdaj še evropskega in svetovnega prvenstva v 25-metrskih bazenih, pa tudi zaradi težav s koronavirusom, smo bili pred zahtevnimi organizacijskimi in finančnimi izzivi. Zelo pomembno pa je, da smo spet osvojili kolajno in da je mladi rod plavalcev dokazal, da smo stopili korak naprej," je ocenil predsednik zveze Boro Štrumbelj.

"Če potegnemo črto, lahko ugotovimo, da smo naredili lep napredek. Začelo se je s finalnimi in polfinalnimi nastopi v Budimpešti, na olimpijskih igrah pa smo nato poleti imeli dve plavalki in predstavnico v daljinskem plavanju. Še vedno pa trdim, da smo bili oškodovani, ker na igrah ni nastopila naša štafeta. Izpolnjevali smo vse pogoje, to so zavračali, ko pa je bilo že prepozno, smo nekaj ur pred tekmo dobili potrdilo, da lahko nastopimo," je slabši del sezone opisal selektor Gorazd Podržavnik.

Bolj živahna jesenski in zimski del

Bolj živahna sta bila jesenski in zimski del, kjer so Slovenci izstopali z dosežki v svetovnem pokalu, Janja Šegel se je prvič v karieri predstavila v ligi ISL, kjer je popravljala osebne in državne rekorde. "Krona je seveda kolajna Katje Fain na evropskem prvenstvu in njen finalni nastop na SP. Tudi Stevens se je vrnil v ekipo, žal pa zaradi okužbe s covidom-19 ni nastopil v Abu Dabiju, a bi bil tam glede na dosežke na EP v Kazanu zelo visoko. Tudi Janja Šegel ima za sabo izjemno lepo leto, na koncu pa je bila že malo utrujena, pa vseeno še vedno dosegala dobre rezultate," se je v opravljeno ozrl Podržavnik.

"Krona je seveda kolajna Katje Fain na evropskem prvenstvu in njen finalni nastop na SP," je dejal Gorazd Podržavnik. Foto: Vid Ponikvar

Ta pravi, da izzivov tudi za naslednje leto ne bo zmanjkalo. Že maja bo Fukuoka gostila svetovno prvenstvo, ki bo zaradi zakasnitve olimpijskih iger na sporedu z enoletno zamudo. Zaenkrat imajo normo za prvenstvo Fainova, Šeglova in Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije, ki pa okreva po poškodbi rame in dvomi, da bo do SP že v formi, s katero bi lahko uresničila lastne želje. Najštevilčnejša bo reprezentanca nato na sredozemskih igrah junija in julija v Alžiriji, avgusta pa bo elita nastopila še na evropskem prvenstvu v Rimu. Večina potnikov iz Rima bo konkurirala tudi za decembrsko svetovno prvenstvo v kratkih bazenih v Kazanu.

Tudi za Janjo Šegel je uspešna sezona. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Samo po sebi se bo v novi sezono vnovič zastavljalo vprašanje nastopa slovenskih štafet. V preteklosti se je večkrat izkazalo, da predvsem ženska vrsta, letos je bila ob Klančarjevi, Fainovi in Šeglovi v ekipi tudi Radovljičanka Tjaša Pintar, lahko vsaj v Evropi konkurira tudi za finale, a vse prevečkrat dekleta v štafeti niso nastopala. Blizu štafeti 4 x 200 m prosto pa bi bila lahko tudi moška vrsta, ki četrtega člana v tem trenutku nima, a Jaka Pušnik, Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan so trojica, ki je naredila lep napredek in z jasnim ciljem se jim morda hitro priključi še kdo.

Prva plavalka v ekipi pa bo Katja Fain, ki je vsaj v jesenskem delu pokazala velik napredek in psihično trdnost, s katero je na ključnih tekmah dosegala rekorde. Po kolajni v 25-metrskem bazenu pa se zdaj kot naslednji izziv ponuja tudi odličje na EP v 50-metrskem bazenu. "Moj cilj je predvsem izboljšava na vsaki tekmi," pa pravi plavalka in s tem opozarja predvsem na lastne dosežke, ki si jih želi izboljšati, tekma sama pa bo pokazala, ali je to že dovolj za odličje na naslednji ravni.

Preberite še: