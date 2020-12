Klančarjeva zmagala, Berložnik izboljšal 32 let star mladinski rekord

"Bilo je zelo naporno. V Ljubljani plavamo v 25-metrskem bazenu, kar se je seveda v večjem močno poznalo in v drugi polovici tekme je bilo težko. Dobila pa sem potrdilo, da imam hitrost, kar bom skušala unovčiti na 50 m prosto in delfin, čaka pa me še tekma na 200 kravl," je po tekmi povedala Klančarjeva, o tem, če lahko o nastopih še kaj doda, pa povedala: "Ničesar. Le 50-metrski bazen naj nam odprejo, saj je razlika velika in v malem bazenu se za velike tekme pripraviti ne da."

Berložnik hitrejši od Koželja

Jaš Berložnik je na 200 m delfin zasedel tretje mesto, z 2:02,04 pa je dosegel tudi nov slovenski mladinski rekord. Staro znamko, ki jo je leta 1988 dosegel Matjaž Koželj, je izboljšal za 14 stotink sekunde. Njegov klubski kolega Lovro Knez je na 200 m prsno z 2:19,42 osvojil drugo mesto.

Blizu stopničk sta bila tudi Jaka Pušnik iz Olimpije in plavalec Ljubljane Primož Pavletič Šenica, ki sta na 400 m prosto osvojila peto in šesto mesto, na 100 m kravl sta bila peti in sedmi.

