Doping pri avstrijskih prvakih

Kot so pojasnili pri Salzburgu, sta nogometaša deset dni prebila z malijsko reprezentanco, s katero sta odigrala dve tekmi proti Namibiji. Nekaj dni po vrnitvi v Salzburg ju je, tako kot še osem soigralcev, testirala inšpekcija Evropske nogometne zveze. Vzorec pri njiju je bil pozitiven.

V njem so našli sledi sestavine, ki je bistvena v zdravilu proti višinski bolezni, za katerega je malijska zdravstvena ekipa dejala, da so ga dobili pred gostovanjem v Namibiji. Malijska ekipa je na kvalifikacijsko tekmo za pokal narodov v Afriki potovala iz Bamaka, ki je 350 metrov nad morjem, v Windhoek, ki je na nadmorski višini približno 1700 metov.

Kaj se je dogajalo na reprezentančni akciji?

"Zelo smo ponosni, ko so naši igralci poklicani v svoje reprezentance. A zlasti na reprezentančnih tekmah je mogoče in treba pričakovati, da zdravstvena oskrba ustreza mednarodnim standardom in da so zdravniki seznanjeni z veljavnimi pravili," je dejal direktor Salzburga Stephan Reiter.

Kot so dodali v avstrijskem klubu, bodo zato v sodelovanju z Uefo in pristojnimi organi naredili vse, da podrobno razjasnijo, kaj se je dogajalo v Maliju.

Oba nogometaša se bosta po napovedih kluba udeležila spomladanskih treningov.



