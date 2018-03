Če kdo razume Srba, ga razume Roger Federer

Novak Đoković je na svojem uvodnem nastopu doživel boleč poraz, potem ko ga je na kolena spravil Daniel Taro, 109. igralec na svetu. Novak Đoković je bil na igrišču povsem neprepoznaven in je bil po porazu precej razočaran. Na koncu mu je bilo celo žal, da je sploh prišel v Indian Wells.

Roger Federer je prepričan, da se bo Novak vrnil na stara pota. Foto: Guliver/Getty Images

Veliko bolje je svoje delo opravil zimzeleni Roger Federer, ki pri svojih zrelih športnih letih igra kot v najboljših časih. Švicar je v drugem krogu premagal Frederica Delbonisa z izidom 6:3, 7:6 (6).

Po dvoboju se je trenutno prvi igralec sveta spomnil tudi na Novaka Đokovića. Federer se je v svoji dolgoletni in bogati karieri že vračal po poškodbah in dobro ve, kako se trenutno počuti srbski igralec. "Zame to sploh ni presenečenje. Ko si odsoten več kot dva meseca, se to še kako pozna. Po tako dolgem premoru in ko tako dolgo ne igraš, je potreben še dodaten napor," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

"To je za Novaka šele začetek"

Roger Federer, ki ima na široko odprto pot do zmage v Indian Wellsu, je prepričan, da se bo Novak vrnil na najvišjo raven. "To je za Novaka šele začetek in to je bil zanj šele prvi dvoboj po operaciji. Od zdaj bo samo še boljši," je prepričan eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Federer, ki je do zdaj v Kaliforniji slavil petkrat, se bo v naslednjem krogu udaril s Srbom Filipom Krajanovićem, trenutno 38. igralcem na svetu. Igralca se do zdaj še nista pomerila. Favorit dvoboja je nihče drug kot Federer, ki letos na igrišču še ne pozna poraza (17-0).

Roger Federer letos še ne pozna poraza. Foto: Guliver/Getty Images

Bo zaigral tudi v Parizu?

Po turnirju bo Federer sporočil, ali se bo letos udeležil OP Francije. Tam je nazadnje igral leta 2015, edino zmago pa je dosegel že davnega leta 2009. Švicar se zaveda, da ima letos izjemno možnost, da zmaga na največjem turnirju na pesku.