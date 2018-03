Roger Federer preseneča s svojimi izjavami #video

Ali bo Roger Federer letos zares zaigral v Parizu, bo znano po turnirju v Indian Wellsu. Predvsem bo odvisno od njegovega počutja in od tega, kakšne posledice bodo na njem pustili turnirji v ZDA. Na nedavni novinarski konferenci je trenutno prvi igralec sveta dal nekaj zanimivih izjav.

Roger Federer je do zdaj osvojil 20 turnirjev za grand slam. Foto: Guliver/Getty Images

"V bistvu sem igralec peska. Na tej podlagi sem odrasel. Tudi v dvoranah sem igral na pesku. Pesek je bil zame podlaga tudi v zimskih mesecih. Užival sem v igri na pesku. Ko sem začel igrati na turneji, je bilo težko, saj sem prvih enajst dvobojev na pesku izgubil, nato pa je kar nekaj časa trajalo, da sem zmagal na OP Francije," je uvodoma povedal Baselčan.

Federer ima v svoji vitrini 20 lovorik za grand slam, od tega ima le eno s turnirja na pesku. Zato so nekateri mislili, da mu rdeči pesek ne leži najbolj. Morda so na drugih podlagah zanj rezultati prišli lažje in hitreje. "Čez čas, ko imaš boljše rezultate na trdi podlagi, travi, začneš svoj urnik turnirjev prilagajati."

Sezono je začel na najboljši možen način

"Še vedno mislim, da sem dober igralec na pesku, vendar je še veliko igralcev, ki so boljši od mene. Poskusil sem vse. Na pesku sem zmagal turnir serije masters, prav tako OP Francije. Prišel blizu najboljšim. Pravzaprav sem zadovoljen s svojimi uspehi na pesku, če sem iskren," je še povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Roger Federer je na začetku sezone zmagal na OP Avstralije. Foto: Guliver/Getty Images

Federer je letošnjo sezono začel na najboljši možen način – z zmagami. V začetku januarja je igral na Hopmanovem pokalu, kjer sta skupaj z rojakinjo Belindo Bencic zmagala. Konec januarja je v Melbournu sledila zmaga na OP Avstralije, nato pa je zmagal še turnir v Rotterdamu.

Roger trenutno igra na prestižnem turnirju v Indian Wellsu, kjer se bo v drugem krogu udaril Fredericom Delbonisom.