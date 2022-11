Francozinja do največjega uspeha v karieri

Šestopostavljena Caroline Garcia, ki je druga Francozinja z zmago na zaključnem turnirju po Amelie Mauresmo leta 2005, je v dvoboju s sedmopostavljeno belorusko tekmico veliko naredila s servisom, v tem elementu je bila precej konstantna skozi cel dvoboj.

V prvem nizu ne ena ne druga igralka tekmici nista ponudili niti ene točke za odvzem servisa. Po 6:6 pa je nato v podaljšani igri Francozinja iz Lyona, ki je v tem delu dvoboja dosegla 10 od 11 asov, prevzela pobudo in povedla s 4:2 ter nato dobila še dve točki za 6:2, kar je bila dovolj velika prednost za prvi niz.

CARO CONQUERS FORT WORTH 🙌@CaroGarcia wins the biggest title of her career 🏆#WTAFinals pic.twitter.com/HZxl4CHHv2 — wta (@WTA) November 8, 2022

Arina Sabalenka je prvi niz dokončno "podarila" z dvojno napako, od tega pa se ji ni uspelo pobrati, saj je izgubila uvodno igro drugega niza na svoj servis. To pa je bila dovolj velika prednost za Garcio, ki je dobila vse igre na svoj servis, tudi pri 5:4 za končno slavje. Sabalenka je sicer rešila prvo zaključno žogo, naslednjo pa je Garcia izkoristila.

Garcia, ki je ob 24 "winnerjih" naredila le 10 neizsiljenih napak in zgolj eno dvojno, je bila v tem času v lanskem letu zunaj najboljše 70-erice na svetu po štirih letih krize samozavesti, igre in zdravstvenih težav, zdaj pa se bo po četrti turnirski zmagi v karieri povzpela na četrto mesto na lestvici WTA, kar bo izenačenje njene najboljše uvrstitve.

Flying high ✈️@CaroGarcia completes her dream week with a 7-6(4), 6-4 victory over Sabalenka.#WTAFinals pic.twitter.com/pMTRtG6b8G — wta (@WTA) November 8, 2022

"Rada bi se zahvalila vsej moji ekipi, ki je prisotna na tribunah in ta pokal delila tudi z vsemi ljudmi, ki so me spremljali vsa ta leta. Iz teh izkušenj ohranjam samo pozitivne stvari, zaradi katerih sem postala boljša igralka in boljša oseba," je dejala Garcia.

V konkurenci dvojic sta zaključni turnir dobili Rusinja Veronika Kudermetova in Belgijka Elise Mertens, ki sta s 6:2, 4:6 in 11:9 v podaljšani igri odločilnega niza premagali letos daleč najboljšo dvojico Barbora Krejčikova/Katerina Siniakova. Čehinji sta v letu 2022 osvojili kar tri od štirih grand slamov.