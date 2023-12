Alcaraz prejel nagrado Stefan Edberg za najbolj športno obnašanje

"Srečen sem, nagrada mi veliko pomeni. Še posebno, ker so me za dobitnika izbrali moji kolegi na igrišču. Hvala vsem," je dejal Carlos Alcaraz, ki je postal četrti Španec s to nagrado, pred njim so jo že osvojili Jose Higueras (1983), Alex Corretja (1996, 1998) in petkratni dobitnik Rafael Nadal.

Za Alcaraza je to tretja nagrada ATP, leta 2020 je bil najboljši novinec, leta 2022 pa igralec, ki je najbolj napredoval.

All love for @carlosalcaraz on Tour 💙



His fellow players have selected him as the Stefan Edberg Sportsmanship Award winner in the 2023 #ATPAwards.



Read more 👇