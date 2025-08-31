Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

WTA OP ZDA Arina Sabalenka

Nedelja, 31. 8. 2025, 12.29

20 minut

OP ZDA, 8. dan (WTA)

Bomo gledali še en sprehod Sabalenke?

Arina Sabalenka | Foto Reuters

Foto: Reuters

V ženskem delu turnirja OP ZDA v tenisu nas čakajo dvoboji četrtega kroga. Obetajo se zanimivi dvoboji, med drugim bo igrala tudi Arina Sabalenka, prva igralka sveta.

Novak Đoković
Sportal Bo šlo pri Đoković tokrat kaj lažje?

Prva nosilka Arina Sabalenka se bo pomerila s Španko Cristino Bucso. Sabalenka je velika favoritinja, a Bucsa v tem dvoboji nima ničesar izgubiti. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

V ospredju bo ameriški dvoboj med Jessico Pegula in Ann Li. Četrta nosilka turnirja Pegula bo imela pred domačim občinstvom veliko podporo, a je Li že pokazala, da je sposobna presenetiti. Njun medsebojni izid v zmagah je namreč 1:1.

Zelo zanimiv zna biti obračun med Eleno Ribakino in Marketo Vondroušovo. Obe igralki imata na turnirjih za grand slam že velike uspehe, kar pomeni, da bo šlo za neusmiljen boj za vsako točko. Poslastica se obeta med Barboro Krejčikovo in Taylor Townsend. Izkušena češka igralka se bo morala soočiti z Američanko, ki je na poti do 4. kroga že pokazala izjemen tenis.

OP ZDA, 4. krog (WTA)

Jessica Pegula (USA/4) - Ann Li (USA)
Elena Ribakina (KAZ/9) - Marketa Vondrousova (CZE)
Barbora Krejcikova (CZE) - Taylor Townsend (USA)
Aryna Sabalenka (BLR/1) - Cristina Bucsa (ESP)

