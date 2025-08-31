Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Nedelja,
31. 8. 2025,
12.07

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Carlos Alcaraz Novak Đoković OP ZDA

Nedelja, 31. 8. 2025, 12.07

18 minut

OP ZDA, 8. dan (ATP)

Bo šlo pri Đoković tokrat kaj lažje?

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Novak Đoković | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na teniškem OP ZDA bodo na sporedu dvoboji 4. kroga, kjer bodo spet na sporedu zanimivi dvoboji. Na delu bosta tudi Carlos Alcaraz in Novak Đoković.

Arina Sabalenka
Sportal Bomo gledali še en sprehod Sabalenke?

V ospredju bo dvoboj med Carlosom Alcarazom in francoskim igralcem Arthurjem Rinderknechom. Alcaraz bo moral pokazati dobro igro, če želi ustaviti Francoza. Igralca sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje, vse pa je dobil Španec.

Napet obračun nas čaka tudi med zimzelenim Novakom Đokovićem in Jan-Lennardom Struffom. Srb je v dvoboju velik favorit, a Nemca ne gre odpisati, saj je znan po svojem močnem servisu in nepopustljivosti. Igralca se že zelo dobro poznata, potem ko sta odigrala sedem medsebojnih dvobojev. Tehtnica pa je povsem na strani 38-letnega Beograjčana, ki je dobil vse medsebojne dvoboje.

Zanimivo bo tudi na tekmi med Jirijem Lehecko in Adrianom Mannarinom. Mladi Čeh, 20. nosilec turnirja, se bo moral soočiti z izkušenim. 37-letnim Francozom.

OP ZDA, 4. krog (ATP)

Arthur Rinderknech (FRA) - Carlos Alcaraz (ESP/2)
Novak Djokovic (SRB/7) - Jan-Lennard Struff (GER)
Adrian Mannarino (FRA) - Jiri Lehecka (CZE/20)
Tomas Machac (CZE/21) - Taylor Fritz (USA/4)

Preberite še:

kapa_thumb
Sportal Sebični milijonar: dečku iztrgal kapo, zdaj grozi še s tožbami #video
OP ZDA Jannik Sinner
Sportal Musetti napredoval po predaji, Sinner po četrtem nizu
OP ZDA Coco Gauff
Sportal Coco Gauff se je zabavala in uvrstila v osmino finala
 
Carlos Alcaraz Novak Đoković OP ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.