Bo šlo pri Đoković tokrat kaj lažje?

Na teniškem OP ZDA bodo na sporedu dvoboji 4. kroga, kjer bodo spet na sporedu zanimivi dvoboji. Na delu bosta tudi Carlos Alcaraz in Novak Đoković.

V ospredju bo dvoboj med Carlosom Alcarazom in francoskim igralcem Arthurjem Rinderknechom. Alcaraz bo moral pokazati dobro igro, če želi ustaviti Francoza. Igralca sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje, vse pa je dobil Španec.

Napet obračun nas čaka tudi med zimzelenim Novakom Đokovićem in Jan-Lennardom Struffom. Srb je v dvoboju velik favorit, a Nemca ne gre odpisati, saj je znan po svojem močnem servisu in nepopustljivosti. Igralca se že zelo dobro poznata, potem ko sta odigrala sedem medsebojnih dvobojev. Tehtnica pa je povsem na strani 38-letnega Beograjčana, ki je dobil vse medsebojne dvoboje.

Zanimivo bo tudi na tekmi med Jirijem Lehecko in Adrianom Mannarinom. Mladi Čeh, 20. nosilec turnirja, se bo moral soočiti z izkušenim. 37-letnim Francozom.

OP ZDA, 4. krog (ATP) Arthur Rinderknech (FRA) - Carlos Alcaraz (ESP/2)

Novak Djokovic (SRB/7) - Jan-Lennard Struff (GER)

Adrian Mannarino (FRA) - Jiri Lehecka (CZE/20)

Tomas Machac (CZE/21) - Taylor Fritz (USA/4)

