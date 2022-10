Bo Rogerju Federerju sledil še Rafael Nadal?

Še vedno igra vrhunski tenis

Poškodbe in leta, Rafa je junija dopolnil 36 let, same zase govorijo, da bi se eden najboljših igralcev vseh časov lahko kmalu poslovil od vrhunskega tenisa. Majorčan kljub vsem težavam, ki jih ima zaradi svojih poškodb, še vedno igra vrhunski tenis. Letos je skupno osvojil 21. in 22. lovoriko za grand slam in se na večni lestvici povzpel na prvo mesto. Eno lovoriko manj ima Novak Đoković, dvajset pa jih ima danes že upokojeni Roger Federer.

Maria Francisca Perello, žena Rafaela Nadala, kmalu pričakuje otroka. Foto: Guliverimage

Stric Toni meni, da bi lahko vztrajal še nekaj časa

Eden tistih, ki lahko najbolj realno ocenjuje trenutni položaj Rafaela Nadala, je njegov stric in nekdanji dolgoletni trener Toni Nadal. Sam pravi, da ni vedeževalec, ampak meni, da bo njegov nečak vztrajal toliko časa, dokler bo imel možnosti za zmago.

"Ko bo videl, ko bo šel na turnir, da ne bo imel možnosti za zmago, mislim, da ne bi več igral. Konec koncev je dosegel preveč, da bi se upokojil na takšen način," je za španski as povedal Toni Nadal.

Veliko vlogo bi lahko odigrala očetovska figura

Ena izmed pomembnih okoliščin Rafaela Nadala je tudi njegova nova vloga v življenju. Kmalu bo postal prvič oče, kar zna še nekoliko zaplesti njegovo športno kariero. Rafa je že pred časom izjavil, da si bo družino ustvaril, ko bo končal profesionalno športno kariero. Kralj peska, kot ga tudi imenujejo, pa prav tako ni pričakoval, da bo tako dolgo vztrajal.

Jelena in Novak Đoković imata dva otroka. Foto: Reuters

Roger Federer, njegov veliki tekmec in prijatelj, je družinsko življenje dobro usklajeval s športno kariero. Švicar ima štiri otroke in večino časa so z njim tudi potovali po turneji. Zelo dobro to uspeva tudi Novaku Đokoviću, ki ima danes dva otroka.

Določene vzporednice je s Federerjem potegnil tudi Nadalov stric Toni. "Federer pet let ni osvojil turnirja za grand slam (2012–2017), ampak je vedel, da je zraven. Prišel je do polfinala ali finala. Vedel je, da lahko zmaga. Pravzaprav je po petih letih zmagal še na treh turnirjih za grand slam, ker je vedel, da ima možnosti."

"Koliko časa je še preostalo Rafi? Ne vem. To bo očitno odvisno od njegovih nasprotnikov in njegovega telesa," je povedal danes 61-letni Toni, ki v zadnjem obdobju skrbi za Kanadčana Felixa Augerja-Aliassima.

Carlos Alcaraz ne bo igral nobene vloge. Foto: Reuters

Kaj pa Carlos Alcaraz?

Nekateri menijo, da bi meteorni vzpon Carlosa Alcaraza pospešil Nadalovo upokojitev. Sploh, če bo 19-letnik začel kmalu dominirati v tem športu. Toni meni, da Alcaraz pri upokojitvi Rafaela ne bo igral nobene vloge. "On igra zase in ne razmišlja o tem, ali je tam Carlos Alcaraz, David Ferrer ali Novak Đoković."