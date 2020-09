Novak Đoković znova piše zgodovino svetovnega tenisa #video

Ko je bilo najbolj potrebno

Novak Đoković je proti Argentincu dosegel svojo 36. zmago na turnirjih serije masters in tako prehitel Rafaela Nadala, s katerim sta bila do zdaj izenačena.

"Mislim, da v tem tednu nisem igral svojega najboljšega tenisa, ampak mislim, da sem ga "našel" takrat, ko sem ga najbolj potreboval. V odločilnih trenutkih danes, včeraj, praktično na vsaki tekmi. Zaradi tega sem zadovoljen in ponosen," je takoj po veliki zmagi povedal Srb.

Make that #️⃣3️⃣6️⃣ for Novak!@DjokerNole holds the record for most ATP Masters 1000 titles. 🏆 pic.twitter.com/m8BYaCLKzf — ATP Tour (@atptour) September 21, 2020

Maratonski prvi niz, ki je bil poln preobratov Foto: Gulliver/Getty Images

Dvoboj se je začel precej nepričakovano. Novak Đoković je že v uvodni igri izgubil igro na svoj servis. Diego je "break" potrdil, v tretji igri Srbu znova vzel servis ter povedel že s 3:0. V nadaljevanju je Đoković našel svoj ritem, Argentincu dvakrat vzel servis in izenačil na 3:3. Zelo napeta je bila deveta igra, ko si je Argentinec znova priboril žogico za odvzem servisa. Nole se ni zmedel in na koncu z nekaj težavami dobil deveto igro ter povedel s 5:4. Nič drugače ni bilo v deseti igri. Schwartzman se je precej trudil, da je izenačil na 5:5. Na koncu je odločila dvanajsta igra, v kateri je osmi nosilec turnirja naredil preveč napak. Đoković je prvi niz (7:5) dobil po eni uri in 11 minutah.

Diego Schwartzman se je dobro boril, a moral na koncu Đokoviću priznati poraz. Foto: Gulliver/Getty Images

V drugem nizu je bila odločilna osma igra

Drugi niz se je tudi začel zelo živahno. Diego Schwartzman je prvemu igralcu sveta v uvodni igri spet vzel servis, a tokrat Beograjčan ni dolgo čakal. Že v naslednji igri je nasprotniku vzel igro nazaj in izenačil na 1:1. V peti igri je Đoković zaostajal že s 15:40. Diegu ni uspelo izkoristiti nobene žogice za vnovični "break", tako da je Novak povedel s 3:2. V drugem nizu je odločila osma igra, ko je 33-letnemu Novaku ponovno uspel "break" in povedel s 5:3. Eden najboljših igralcev vseh časov tega vodstva ni izpustil iz rok in se po nekaj manj kot dveh urah veselil nove zmage, že pete na turnirju v Rimu.

DJOKO-VICTORIOUS 🏆



The moment @DjokerNole won his 5th Rome crown - and a record-breaking 36th Masters 1000 title! #IBI20 pic.twitter.com/IHrXJVxKl5 — Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2020

Simona Halep pozira z lovoriko, ki jo je osvojila v Rimu. Foto: Reuters

Simona Halep je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Rimu z nagradnim skladom 1.692.169 evrov. Romunka je druga igralka sveta in prva nosilka turnirja. Druga nosilka, sicer četrta igralka sveta, je dvoboj predala v drugem nizu po vodstvu Halepove s 6:0, 2:1.

Halepova je v prvem polfinalu v treh nizih s 6:3, 4:6, 6:4 ugnala Španko Garbine Muguruza, deveto nosilko. Pliškova je bila v povsem češkem polfinalu boljša od 12. nosilke Markete Vondroušove, krvnice Slovenke Polone Hercog, od katere je bila boljša v osmini finala.

Pliškova ni ubranila lanske krone na pesku igrišča stadiona Foro Italico zaradi poškodbe. Dvoboj je predala po zgolj 31 minutah. Nova zmagovalka tega turnirja je Halepova, ki je v svojem tretjem rimskem finalu po letih 2017 in 2018 le osvojila naslov.

Nekdanja številka ena ženskega tenisa Halepova je osvojila svoj 22. turnirski naslov ter z velikim veseljem pričakuje nastop na turnirju za grand slam v Parizu, ki ga je osvojila pred dvema letoma.

V moškem finalu se bosta za naslov udarila prvi igralec sveta Novak Đoković in argentinski izzivalec za naslov v Rimu Diego Schwartzman.