Spet izbruh Đokovića: Kaj odigraj? Kaj je to, je*** te? #video

Novak Đoković je imel nesoglasja tudi s sodniki. Foto: Gulliver/Getty Images

Za Novaka Đokovića so zadnji tedni zelo burni. Še zelo živ je spomin na to, kako je na OP ZDA linijsko sodnico zadel v vrat. Zaradi tega so srbskega teniškega zvezdnika izključili s turnirja, nanj pa se je usul plaz kritik. Dolgo časa so se kresala mnenja o tem, ali je bil (ne)upravičeno izključen.

Ob premoru Đoković kričal na svojega trenerja

V Rim je Novak prišel kot prerojen, saj je do velikega finala oddal le en niz. Zelo vroče je bilo v polfinalu, v katerem je igral proti mlademu Norvežanu Casperju Ruudu. Ta mu je na začetku prvega niza zapretil z odvzemom servisa. Nole je pozneje le postavil stvari na svoje mesto, zelo zanimiv pa je bil njegov odziv, ko je prišel do svoje klopi. Tam se je zdrl na svojo ekipo, verjetno na Marjana Vajdo, ki je že vajen takšnih izpadov svojega varovanca.

"Kaj odigraj? Kaj odigraj? Kaj je to, je*** te? Kaj govoriš, kaj odigraj? Odigraj, je*** te," je vpil prvi igralec sveta, ki je na koncu dvoboj dobil z izidom 7:5 in 6:3. V finalu ga čaka krvnik Rafaela Nadala Diego Schwartzman.

Finale bo na sporedu v ponedeljek ob 17. uri. Do zdaj sta igralca odigrala štiri medsebojne dvoboje, vse štiri pa je dobil Beograjčan. Nazadnje sta igrala na OP Avstralije.

"Nič ne jemljem za samoumevno." Foto: Gulliver/Getty Images

"Še vedno sem lačen lovorik"

Po izključitvi na OP ZDA bi Đokoviću ta lovorika pomenila še toliko več. Priznal je, da je bil dvoboj z mladim Norvežanom vse prej kot lahek. "Trajalo je več kot dve uri. Potruditi sem se moral za vsako točko in prvi niz je bil povsem odprt. Polega tega je bilo zelo vetrovno," je dvoboj opisal prvi igralec sveta.

"To bi mi pomenilo zelo veliko (osvojitev te lovorike, op. p.). Sicer ne bi bil tukaj. Nič ne jemljem za samoumevno. Tudi po 15 letih na turneji še vedno uživam. Še vedno sem lačen lovorik," je po polfinalu še povedal Đoković, ki je v Rimu slavil štirikrat (2008, 2011, 2014 in 2015).