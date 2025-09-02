Bo Čehinji uspelo zmesti prvo igralko sveta?

Na teniškem OP ZDA bosta v ženskem delu na sporedu prva četrtfinalna dvoboja. Kot prvi bosta igrali Jessica Pegula in Barbora Krejčikova, za njima bosta loparje prekrižali še Arina Sabalenka in Marketa Vondroušova.

Ameriški ljubitelji tenisa bodo stiskali pesti za domačinko Jessico Pegula, potem ko ji bo nasproti stala Čehinja Barbora Krejčikova, trenutno 62. igralka sveta. Zanimivo je, da sta igralki igrali tri medsebojne dvoboje, z 2:1 v zmagah pa vodi Krejčikova.

V večernem delu se bosta udarili še Arina Sabalenka in Marketa Vondroušova. Sabalenka, prva igralka sveta, je znana po močnih udarcih, medtem ko Vondroušova, wimbledonska zmagovalka iz leta 2023, igra bolj taktično in s svojimi udarci pogosto zmede nasprotnice. Ji bo kaj podobnega uspelo proti Belorusinji? Igralki se že zelo dobro poznata, saj sta do zdaj odigrali devet medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah je 5:4 za Sabalenko, ki brani lansko turnirsko zmago.

OP ZDA, četrtfinale Jessica Pegula (ZDA, 4) - Barbora Krejčikova (Češ)

Arina Sabalenka (Blr, 1) - Marketa Vondroušova(Češ)

