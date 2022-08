Bizarna napaka organizatorjev: neprimerna fotografija za akreditacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji teniškega turnirja v Vancouvru so si privoščili veliko napako, potem ko so za akreditacijo teniške igralke Eugenie Bouchard uporabili povsem neprimerno fotografijo. Ta je napako sprejela s humorjem.

Foto: Instagram

Te dni v Vancouvru v Kanadi poteka turnir serije WTA. Po dolgem času je tam zaigrala tudi Eugenie Bouchard, ki se vrača po dolgotrajnem saniranju poškodbe. Nekdanja peta igralka sveta pa je na domačem turnirju doživela nenavadno izkušnjo in jo je na srečo organizatorjev sprejela z dobršno mero humorja.

Na turnirjih višje ravni vsaka igralka ali igralec dobi akreditacijo. Vsaka akreditacija pa ima tudi fotografijo. Kanadski organizatorji so tokrat uporabili fotografijo Eugenie Bouchard, ki je v kopalkah fotografirana na plaži. "Mi lahko prosim nekdo to pojasni?" je na svoj profil na Instagramu zapisala 28-letna igralka. Kmalu za tem je objavila novo fotografijo akreditacije, na kateri je bila veliko primernejša fotografija.

Eugenie Bouchard se je večkrat fotografirala za revije. Eno izmed teh fotografij pa so očitno uporabili tudi organizatorji turnirja v Kanadi.

Izgubila na uvodnem dvoboju

Eugenie Bouchard je medtem že odigrala prvi dvoboj med posameznicami in izgubila proti 166. igralki sveta Arianne Hartono. Dvoboj se je končal z izidom 6:2, 6:2. Bouchardovo čaka še dvoboj v igri dvojic. Za nekdanjo finalistko Wimbledona je bil to šele prvi dvoboj po lanskem marcu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Prevelik pritisk in izgubila se je v povprečju

Po uspehih leta 2014 so zanjo celo dejali, da bi lahko bila naslednica Serene Williams, serijske zmagovalke turnirjev za grand slam. A že večkrat se je izkazalo, da so takšne napovedi prevelik pritisk za mlade igralke. Zdi se, da je kmalu po vseh teh uspehih glavna prioriteta kanadske igralke postalo manekenstvo oziroma nastavljanje fotografskim objektivom. Teniška igra in trdo delo sta bila vse bolj na stranskem tiru. Zdaj se, kot kaže, le počasi vrača na teniške turnirje. Veliko vprašanje je, kaj lahko sploh še uspe kanadski igralki.