Dominic Thiem in Venus Willams dobila posebni povabili za OP ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja zmagovalca teniškega odprtega prvenstva ZDA Dominic Thiem in Venus Williams sta med prejemniki posebnih povabil za nastop na letošnjem grand slamu v New Yorku. Avstrijec, ki je turnir osvojil leta 2020, je dobitnik enega od osmih wild cardov za zadnji veliki slam sezone, ki se bo začel 29. avgusta, so sporočili prireditelji.