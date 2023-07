Bil je samo na tribuni in je bila nervozna #video

V torek je na tribuno osrednjega igrišča teniškega Wimbledona prišel Roger Federer in požel stoječe ovacije. Tudi igralci so se ga razveselili. Eni so bili nervozni, drugi šaljivi, nekateri pa celo nekoliko ljubosumni.

Roger Federer je v Wimbledonu pustil poseben pečat. Za zdaj ostaja igralec, ki je osvojil največ turnirjev na sveti travi. V svojo vitrino jih je postavil sedem, s tem pa postal tudi velik ljubljenec britanskega občinstva. Švicar si je v torek v kraljevi loži kot poseben gost v družbi valižanske princese Kate Middleton ogledal nekaj dvobojev. Ob najavi pa je požel stoječe ovacije.

Andy Murray je bil vesel, da ga je na tribunah spremljal Roger Federer in mu namenil kakšen aplavz. Foto: Guliverimage

Nazadnje je navijal za njegovega nasprotnika

Branilka lanskega Wimbledona Jelena Ribakina je po dvoboju priznala, da je bila nekoliko bolj nervozna, ko jo je s tribun gledal Roger Federer. Andy Murray je bil vesel, da mu je nekdanji veliki rival zaploskal ob kakšni dobri točki, medtem ko je bil Carlos Alcaraz nekoliko ljubosumen, ker si Federer ni ogledal njegovega dvoboja.

"Neverjetno je bilo imeti tukaj nekatere člane kraljeve družine in tudi nekaj teniških članov," so bile uvodne besede Škota. "Neverjetno je, da je Roger tukaj in podpira ta dogodek. Nazadnje, ko je tukaj spremljal moj dvoboj, je bilo na olimpijskih igrah (2012), ko je sedel v loži Stana Wawrinke in navijal za mojega nasprotnika. Roger, upam, da ti gre dobro."

Odigrala sta kar nekaj medsebojnih dvobojev

Roger Federer in Andy Murray sta v karieri odigrala kar nekaj medsebojnih dvobojev. Eden izmed njih je bil tudi finale Wimbledona 2012, ko mu je moral Murray priznati premoč. Nekaj tednov pozneje pa mu je Murray na istem prizorišču vrnil v finalu olimpijskih iger leta 2012.

Ob koncu je moderator Federerja vprašal, ali je je bil zadovoljen z dvobojem. Ta je prikimal in s tem izzval smeh občinstva na tribunah.

Foto: Guliverimage

Kazahstanka je bila nekoliko bolj nervozna

Precej drugače je prisotnost Baselčana dojemala Jelena Ribakina, ki je v prvem krogu igrala proti Američanki Shelby Rogers in jo na koncu tudi premagala. A dvoboja ni začela najbolje, saj je pri prvi točki naredila dvojno napako.

"Mogoče sem bila zato nervozna, ker mi je Roger res všeč," je bila odkrita Ribakina, ki je prvi niz izgubila, nato pa le dobila dvoboj.

"Če sem iskren, si želim, da si Roger Federer ogleda enega izmed mojih dvobojev." Foto: Guliverimage

Prvi igralec sveta Carlos Alcaraz si je dejansko želel, da bi si njegov dvoboj ogledal eden najboljših igralcev vseh časov. Španec, trenutno prvi igralec sveta, je uvodni dvoboj igral na igrišču številka ena in ne na osrednjem igrišču, kjer je sedel Federer.

"Videl sem, da je bil Roger Federer tukaj. Bil sem malo ljubosumen," je v šali pripomnil Španec in nadaljeval. "Če sem iskren, si želim, da si Roger Federer ogleda enega izmed mojih dvobojev. Rad bi z njim rekel kakšno besedo. Zame bi bilo to neverjetno. Upam, da ga bom lahko večkrat videl."

Preberite še: