Avstralci bodo stiskali pesti za domačinko, na igrišču dve Slovenki

Avstralsko junakinjo Ashleigh Barty tokrat čaka Petra Kvitova, osma nosilka turnirja. Statistika je na strani češke igralke, ki je zmagala vse tri medsebojne dvoboje. Drugi četrtfinalni par sta Anastasia Pavliučenkova in Danielle Collins, ki bosta igrala svoj prvi medsebojni dvoboj.

Foto: Gulliver/Getty Images

Andreja Klepač in Katarina Srebotnik še vedno igrata v konkurenci ženskih dvojic, obe sta se uvrstili v četrtfinale. Peti nosilki Klepačevo in Španko Mario Jose Martinez Sanchez v četrtfinalu čakata Čehinji Barbora Strycova in Marketa Vondroušova, deveti nosilki Srebotnikova in Američanka Raquel Atawa pa se bosta pomerili z drugima nosilkama, Madžarko Timeo Babos in Francozinjo Kristino Mladenović.