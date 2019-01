Nadal se je poigral z Američanom, pravljica Grka se nadaljuje

Prva polfinalista odprtega prvenstva Avstralije sta Rafael Nadal in Stefanos Cicipas. Španski as je zlahka odpravil Američana Francesa Tiafoeja in mu prepustil le devet iger, mladi Grk pa je po štirih nizih izločil Roberta Bautisto Aguta in tako preprečil španski spopad v polfinalu.

Španec Rafael Nadal je v četrtfinalnem spopadu nadigral Francesa Tiafoeja. To je bil njun prvi medsebojni dvoboj. 32-letni Nadal je 11 let mlajšega Američanka pomendral s 6:3, 6:4 in 6:2 in nadaljeval izjemen niz, saj na letošnjem OP Avstralije še ni izgubil niza.

Prvi niz je bil odločen že v drugi igri, ko je Rafa Američanu vzel servis. Španec tega vodstva ni izpustil iz rok in prvi niz dobil s 6:3. Za prvi niz sta igralca potrebovala 31 minut. Drugi niz je bil podoben kot prvi. Nadalu je "break" uspel že v prvi igri in drugi niz dobil s 6:4. Prevlado je nadaljeval tudi v tretjem, ga dobil s 6:2 in se razveselil napredovanja v polfinale.

Turnir v Melbournu je osvojil pred natanko desetimi leti.

Foto: Gulliver/Getty Images

Cicipas po dobrih treh urah v polfinalu Melbourna

V torek sta prva dvoboj odigrala Stefanos Cicipas in Roberto Bautista Agut, ki ga je dobil prvi z izidom 5:7, 6:4, 4:6, 6:7 (2), dvoboj pa je trajal tri ure in 20 minut. Šele 20-letni Grk je v četrtfinalu dokazal, da zmaga proti Rogerju Federerju ni bila le naključje, ampak da gre za igralca, ki se prebija na sam vrh svetovnega tenisa.

Najmlajši po letu 2007 Foto: Gulliver/Getty Images

Grški teniški junak je po letu 2007 najmlajši polfinalist na turnirjih za grand slam, ko je ta mejnik na OP ZDA uspel Novaku Đokoviću. Sicer pa je Cicpas na OP Avstralije najmlajši polfinalist po letu 2003, ko je bil v polfinalu Američan Andy Roddick.

Stefanos je do zdaj vse dvoboje dobil s 3:1 v nizih. V dvoboju je imel svoje priložnosti tudi Roberto Bautista Agut, saj imel v prvih treh nizih v rokah vodstvo s 4:2, a mu je uspelo dobiti le enega. V petem nizu je odločala podaljšana igra, ko je Cicipas Špancu prepustil le dve točki.

Mislil je, da je nor

"Skoraj tako je kot v pravljici. Živim svoje sanje in živim za tisto, za kar sem trdo delal. Trenutno sem malo čustven, ampak ne preveč, saj sem zelo trdo delal, da sem prišel do sem. Na začetku leta sem dejal, da je moj cilj uvrstiti se v polfinale turnirja za grand slam. Ko sem takrat odgovoril na to vprašanje, sem mislil, da sem nor. Zdaj je to resničnost," je takoj po dvoboju povedal Cicipas, ki ima v Avstraliji ogromno število navijačev.

Foto: Gulliver/Getty Images