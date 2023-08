Alcaraz ostaja pred Đokovićem, med tisoč le dva Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz ostaja na vrhu svetovne lestvice ATP, sledita Srb Novak Đoković in Rus Danil Medvedjev. V najboljši deseterici je le ena sprememba glede na prejšnji teden. Grk Stefanos Cicipas, zmagovalec turnirja v mehiškem Los Cabosu, je prišel na četrto mesto in na peto potisnil Norvežana Casperja Ruuda.Slovenci

Slovenci so daleč od najvišjih mest, v prvi tisočerici sta le dva igralca. Blaž Rola je izgubil štiri mesta in je na 482., Bor Artnak pa je prehitel kar 94 igralcev in je sedaj na 622. mestu.