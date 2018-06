Argentinec se zaveda, da je Pariz njegov drugi dom

Na OP Francije bosta med moškimi na sporedu še preostala dva četrtfinalna dvoboja. Kot prva se bosta udarila Marin Čilić in Juan Martin del Potro, v drugem dvoboju pa se bosta merila Rafael Nadal in Diego Schwartzman.

Pravico osrednjega igrišča sta dobila Rafael Nadal, ki v Franciji lovi svojo 11. lovoriko, in Diego Schwartzman. Igralca sta do zdaj odigrala pet medsebojnih dvobojev, vsakokrat pa je bil boljši Španec. "Vem, da je tukaj Nadalov drugi dom in da me čaka izredno težek dvoboj. Moram se čim bolje pripraviti, saj se zavedam, da bom moral proti njemu veliko teči in igrati svoj najboljši tenis," je pred dvobojem povedal Argentinec.

Foto: Reuters

Kaj lahko Čilić pripravi Del Potru?

Zelo zanimiv bo tudi drugi četrtfinalni dvoboj, ko se bosta še 13. srečala Juan Martin del Potro in Marin Čilić. Statistika je na strani visokoraslega Argentinca, ki je najboljšega hrvaškega teniškega igralca premagal kar desetkrat. Del Potro do letos na OP Francije ni oddal še nobenega niza, medtem ko je imel Čilić v zadnjem dvoboju proti Fogniniju maratonski dvoboj.