Andy Murray o posamični konkurenci še ne želi govoriti

Britanski teniški zvezdnik Andy Murray se je po operaciji kolka uspešno vrnil na tekmovanja. V Londonu je v nedeljo slavil v konkurenci dvojic skupaj s Špancem Felicianom Lopezom, ko je v finalu s 7:6, 5:7 in 10:5 ugnal Američana Rajeeva Rama in rojaka Joeja Salisburyja. Kljub uspehu pa je Murray o igranju v posamični konkurenci še skrivnosten.

Za trikratnega zmagovalca turnirjev za grand slam je bil to prvi turnirski naslov po Dubaju pred dvema letoma in prvi v dvojicah po Tokiu 2011, kjer je igral z bratom Jamiejem. "Vse skupaj je bilo bolj posebno kot veliko posamičnih turnirjev, ki sem jih osvojil. Vzrokov za to je veliko," je dejal Murray po nedeljski zmagi.

S tem je sprožil vprašanja, kdaj se bo vrnil tudi v posamično konkurenco. Omenjala se je možnost, da bi se avgusta vrnil za odprto prvenstvo ZDA. Toda Murray je vse časovne okvire za igranje med posamezniki zavrnil.

"Ne menim se za to. Bilo bi lepo igrati na OP ZDA, toda veselje, ki sem ga dobil z zmago že v 1. krogu tukaj med dvojicami, je za zdaj dovolj," je dejal 32-letnik in nadaljeval: "Res se ne bremenim s tem. Pa če se bo to zgodilo septembra ali naslednje leto ali čez šest tednov. Res mi je vseeno."

Murray sicer ni igral vse od OP Avstralije januarja, ko je po porazu v 1. krogu na s solzami polni novinarski konferenci dejal, da se boji, da je zanj po vseh težavah s kolkom kariere konec. Zdaj pravi, da je s tem vse v redu in da ne čuti bolečin ali kakršnih koli psihičnih posledic.

Britanec bo na turnirju v Eastbournu ta teden igral skupaj z Brazilcem Marcelom Melom, v Wimbledonu pa s Francozom Pierrom Hugues-Herbertom.