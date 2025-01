Vsi so težko pričakovali uvodni dvoboj Novaka Đokovića, odkar ima novega trenerja Andyja Murrayja. Ta je bil dolga leta velik tekmec srbskega zvezdnika, tokrat pa sta na presenečenje mnogih združila moči in sodelujeta kot igralec in trener. Za zdaj uspešno. Novak Đoković je proti ameriškemu najstniku Nisheshu Basavareddyju začel z izgubljenim nizom, a nato odigral bolje in slavil s 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Pred tem sta govorila o strminah in izkušnjah na smučeh

Po končanem dvoboju je na igrišču najprej spregovoril o svojem novem trenerju, ki je dvoboj večino časa spremljal mirno. V nekem trenutku med dvobojem sta spregovorila nekaj besed, ki so očitno zalegle.

"Malo sem se ustrašil, ker preden sva se dogovorila (za sodelovanje, op. p.), sva se pogovarjala o strminah, zavojih in o izkušnjah na smučeh. Zdaj je vse drugače. Gre za službo, Andy je v mojem kotu in lepo ga je videti tukaj. Poznava se že 25 let, tolikokrat sva igrala drug proti drugemu in lepo je, da imava možnost izmenjave mnenj. Pogovor je za naju zelo pomemben. Perspektiva in zorni kot sta drugačna kot takrat, ko sva bila oba na igrišču," je povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Tudi tokrat ni šlo brez nervoze

Nole dvoboja ni začel najbolje in na trenutke je bil videti že nervozen. V nekem trenutku je nekoga na tribunah prosil, naj bo tiho, nekaj ostrih besed pa je bilo tudi po zmagi. Očitno je imel nekaj povedati nekomu na tribuni.

"Začetek je bil izjemen. Nishesh je bil od mene boljši niz in pol. Močno je udarjal žogice in ni mi bilo lahko. Vsa čas mu za to. Če sem iskren, se mi zdi način njegove igre težek in problematičen, saj je to zanj prvi turnir za grand slam. Pravi borec je. Prijetno me je presenetil z načinom igre in športnim duhom."

Mnogi se sprašujejo, ali lahko Novak Đoković s pomočjo Škota osvoji rekordni, že 25. turnir v karieri za grand slam. Prvi korak so tega je že naredil. V drugem krogu ga čaka 21-letni Portugalec Jaime Faria, trenutno 125. igralec sveta. Igralca se bosta pomerila prvič.

Nekaj mi ni bilo prav tudi po koncu dvoboja, ko je zmagal.

Novak Djokovic is through to the second round of the Australian Open for the EIGHTEENTH time! 👏👏👏



The 10-time champion fights back against 19-year-old, Nishesh Basavareddy, to win 4-6 6-3 6-4 6-2 💪#AusOpen pic.twitter.com/V16ZbCInc0 — Eurosport (@eurosport) January 13, 2025

Preberite še: