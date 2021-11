Andreja Klepač in Hrvatica Darija Jurak dobili nasprotnici v zaključnem turnirju

V Guadalajari so ponoči opravili žreba pred začetkom zadnjega turnirja serije WTA v sezoni 2021. Klepačeva in Jurakova bosta igrali v skupini Tenochtitlan. Poleg Aojame in Šibahare bosta tekmici v nadaljevanju turnirja še ameriško-nizozemska naveza Nicole Melichar-Mertinez/Demi Schuurs ter avstralsko-kitajska dvojica Sam Stosur/Šuaj Džang. Klepačeva in Jurakova sta sedmi nosilki.

Klepačeva ima že kar nekaj izkušenj

Klepačeva sicer že ima izkušnje z nastopanjem med elitno osmerico. Nazadnje je na zaključnem turnirju igrala leta 2018 v Singapurju, ko sta s Španko Mario Jose Martinez Sanchez izgubili v prvem dvoboju oz. četrtfinalu proti Čehinjama Andrei Hlavačkovi in Barbori Strycovi s 6:1, 6:2. Tudi leto prej je Klepačeva prav tako izgubila prvi dvoboj na zaključnem turnirju, vnovič z Martinez Sanchezovo, ko sta ju ugnali Hlavačkova in Madžarka Timea Babos.

Slovenka in Avstrijka sta letos dobili dva turnirja serije WTA v San Joseju in Bad Homburgu, v finalu sta igrali še v Parmi in Montrealu, v polfinalu pa v Chicagu. Petintridesetletna Koprčanka je sicer še dvakrat igrala v polfinalu, a z drugima soigralkama, Tamaro Zidanšek (Portorož) in Sanio Mirza (Doha).

Kaj je pred turnirjem povedal Primož Starčič, trener Tamare Zidanšek?

"Turnir poteka v Guadalajari, na mehiški planoti, ki leži na 1.600 metrih nadmorske višine. Tu sva že nekaj dni in se še prilagajava na razmere. Temperature so idealne, med 26 in 28 stopinj Celzija. Z Darijo sta skupaj začeli igrati šele marca. Tretji nastop na zaključnem turnirju je res izjemen uspeh," je o uspehu varovanke za Teniško zvezo Slovenije dejal njen trener Primož Starčič.

"Darija in Andreja se poznata iz mladosti. Sta dobri prijateljici, že več kot 15 let igramo na istih turnirjih. Do letos sta poredkoma igrali skupaj. Zdaj sta ponovno poskusili. Obe sta izkušeni, specialistki za igro dvojic. Andreja igra forhend, Darija pa bekend. Ker se tako dobro razumeta, sta tudi uspešni," je še dodal Starčič.

Kdo nastopa v drugi skupini dvojic?

V drugi skupini (El Tajin) bosta nastopili prvi nosilki Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova iz Češke, sicer tudi olimpijski zmagovalki iz Tokia. Ob Čehinjama so v skupini še tajvansko-belgijska naveza Su-wei Hsieh/Elise Mertens, čilsko-ameriška dvojica Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk ter kanadsko-mehiška naveza Sharon Fichman/Giuliana Olmos.

Turnir v dvojicah: Skupina Tenochtitlán

2. Shuko Aojama (Jap) & Ena Šibahara (Jap)

4. Nicole Melichar-Martinez (ZDA) & Demi Schuurs (Niz)

5. Samantha Stosur (Avs) & Džang Šuaj (Kit)

7. Darija Jurak (Hrv) & Andreja Klepač (Slo) Skupina El Tajín

1. Barbora Krejcikova (Češ) & Katerina Siniakova (Češ)

3. Hsieh Su-wei (Taj) & Elise Mertens (Bel)

6. Alexa Guarachi (Kit) & Desirae Krawczyk (ZDA)

8. Sharon Fichman (Kan) & Giuliana Olmos (Meh)

Kakšen je razpored v posamični konkurenci?

Organizatorji so izžrebali tudi skupini v posamični konkurenci. V skupini Chichen-Itza so Belorusinja Arina Sabalenka, Grkinja Maria Sakari, Poljakinja Iga Swiatek ter Španka Paula Badosa. V drugi skupini, poimenovani Teotihuacan, pa sta Čehinji Barbora Krejčikova in Karolina Pliškova ter Španka Garbine Muguruza in Estonka Anett Kontaveit.

V posamični konkurenci bosta v prvem krogu v sredo zvečer ter v noči na četrtek para Krejčikova - Kontaveit in Pliškova - Muguruza.