"Za to morate biti pogumni," je dejal eden od športnih komentatorjev, ko je videl, kaj je po zmagi na OP Francije naredil ameriški teniški igralec Taylor Fritz. Redko se zgodi, da občinstvo tako dolgo žvižga igralcu. Zanimivo je reagirala njegova partnerka Morgan Riddle, ki se je ob vsem dogajanju le nasmihala.

Ameriški teniški igralec Taylor Fritz je v četrtek ugotovil, kaj se zgodi, če se zoperstaviš francoskemu občinstvu. Francoski navijači mu tega verjetno ne bodo oprostili in ne bo mu lahko, ko bo spet stopil na igrišče.

V četrtek sta kot zadnji par na igrišče Suzanne-Lenglen stopila Francoz Arthur Rinderknech in Taylor Fritz. Seveda so bili gledalci na strani Francoza, saj so si močno želeli, da bi imeli svojega predstavnika v 3. krogu najprestižnejšega turnirja na pesku. A Rinderknech bi moral premagati trenutno najboljšega Američana na lestvici ATP.

Kazal jim je, naj bodo tiho, in jim pošiljal poljube

Domači navijači so glasno navijali za svojega igralca. Sprva mu je kazalo zelo dobro, saj je prvi niz dobil s 6:2, a je Taylor v nadaljevanju dvignil raven svoje igre, naslednje tri nize dobil s 6:4, 6:3, 6:4 in zasluženo slavil.

Prava "veselica" se je začela šele po zadnji točki, ki jo je dobil 25-letni teniški igralec. Gledalcem je po zmagi s prstom na ustih pokazal, naj bodo tiho, in jim celo pošiljal poljube. To pa je bila vse prej kot dobra poteza, saj so se francoski navijači nemudoma odzvali z glasnim žvižganjem.

Množica se ni hotela umiriti

Čeprav smo žvižganja s teniških tribun že vajeni, je bilo tokrat drugače. Žvižganje je trajalo tako dolgo, da Marion Bartoli, moderatorka in nekdanja vrhunska teniška igralka, nikakor ni mogla opraviti intervjuja z osmim igralcem sveta.

Večkrat je poskušala umiriti razjarjeno množico, a ji ni najbolje uspevalo. Celo nekdo od organizatorjev je množico prosil, naj se umiri, vendar tudi to ni pomagalo. Postalo je tako glasno, da Fritz sploh ni slišal njenega vprašanja. A kot da to še ne bi bilo dovolj, je Fritz na njeno vprašanje odgovoril cinično in tako še bolj razburil navijače na tribuni.

Marion Bartoli nikakor ni mogla izpeljati pogovora. Foto: Guliverimage

Američan je na koncu prilil olje na ogenj

"Občinstvo je bilo tako odlično, da me je navdihnilo. Res so navijali zame, zato sem si želel zmagati. Hvala vsem," je dejal Američan. Na tribunah je bila tudi njegova partnerka Morgan Riddle, ki se je ob vsem tem samo nasmihala.

Taylorja Fritza, ki se na OP Francije dlje kot do 3. kroga še ni prebil, v naslednjem krogu čaka Argentinec Francisco Cerundolo. Prav zanimivo bo spremljati, kako se bo ob tem dvoboju odzvalo francosko občinstvo. Zdi se, da mu ne bo ostalo prav nič dolžno.

