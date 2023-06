Največja skrivnost: kaj, za vraga, Đoković nosi na prsih? #video

Novak Đoković se je brez večjih težav uvrstil v tretji krog Roland Garrosa, potem ko je v drugem krogu v treh nizih premagal Martona Fucsovicsa (7:6 (2), 6:0, 6:3). A kot smo pri srbskem zvezdniku že vajeni, ne vzbuja pozornosti samo s svojimi odličnimi igrami, ampak tudi z drugimi stvarmi.

A esto nos referimos



Es el pecho de Djokovic 🇷🇸 cuando se ha quitado la camiseta entre primer y Segundo set



Estamos comentando el partido vs Fucsovics 🇭🇺 de 2R con el chamán @JordiArrese en @Eurosport_ES #RGEurosport pic.twitter.com/YERrG1gY84 — Álvaro Benito (@alvarobenitolb) May 31, 2023

"Če ne bi bilo tega, danes ne bi sedel tukaj"

V prvem krogu smo lahko videli, kako je na kamero napisal politično sporočilo glede napetosti na Kosovu, v drugem krogu pa smo opazili, da ima Beograjčan na prsih zalepljeno nekoliko nenavadno ploščico. Mnoge je spomnil na Tonyja Starka, junaka iz Iron Mana. Nanj se je ob novinarskem vprašanju navezal tudi trenutno tretji igralec sveta.

"Kot majhen sem oboževal Iron Mana. Moje ekipa ima nanotehnologijo, ki mi pomaga, da na igrišču dam vse od sebe. In to je največja skrivnost moje kariere. Če ne bi bilo tega, danes ne bi sedel tukaj," je na novinarski konferenci povedal 36-letni Đoković, ki pa se tudi tokrat ni mogel izogniti vprašanju o zapisu na kameri po zmagi v prvem krogu.

Iron Man has changed his Arc Reactor 😄#RolandGarros pic.twitter.com/XutxTAS1Y7 — Tennis Channel (@TennisChannel) May 31, 2023

Zapisa ni hotel komentirati, a bi še enkrat naredil enako

Nole je zapisal: "Kosovo je srce Srbije! Stop nasilju." S tem zapisom je dvignil kar nekaj medijskega prahu, saj se je nanašal na vroče politično dogajanje na Kosovu. A 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam ostaja neomajen pri svojih stališčih.

"Ne moti me, da sem to povedal. Še enkrat bi to naredil, ampak moje izjave že imate. Zavedam se, da se veliko ljudi ne strinja, ampak tako je. Še vedno stojim za tem. Zame ni turnirja za grand slam, na katerem ne bi bilo drame. Zdi se mi, da me to preganja," je razkril Đoković, zapisa pa ni hotel komentirati.

Foto: Guliverimage

Spet se je prepiral s svojo ekipo

Čeprav je bila njegova zmaga nad Madžarom dokaj gladka, smo lahko videli, da se je prepiral s svojo ekipo. Pri njem se pogosto dogaja, da se jezi na člane svoje ekipe. Nazadnje se je to zgodilo v Rimu, ko je vsem očital, da so zmedeni in da ne vedo, kako bi mu lahko pomagali.

"Trajalo je uro in pol. Če sem nervozen, to pomeni, da me skrbi. Nervoznost je del vsega. Včasih se izrazim na takšen način. Govorim sam s seboj, z ekipo," je povedal Đoković.

V tretjem krogu ga čaka Španec Alejandro Davidovic Fokina. Igralca sta se do zdaj pomerila trikrat, izid v zmagah pa je 2:1 za Srba. Nazadnje sta igrala lani v Monte Carlu, kjer je bil po treh nizih boljši Fokina.

