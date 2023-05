Đoković se je samo podpisal, Alcaraz z zapisom ogrel srca Parižanov

Novak Đoković Foto: Reuters V večernem dvoboju sredinega programa na OP Francije je rekorder po številu osvojenih turnirjev za grand slam Novak Đoković v treh nizih premagal Martona Fucsovicsa, ki mu je na trenutke sicer prožil zelo dober odpor. Prvi niz je tako trajal kar 90 minut in ga je Srb dobil šele po podaljšani igri s 7:6. V drugem nizu se je Novak sprehodil v 35 minutah (6:0), tretjega pa je dobil s 6:3. Je pa Madžar v osmi igri z nekaj lepimi udarci še za igro podaljšal dvoboj. Takrat mu je zaploskal še Đoković. "S svojo igro sem zelo zadovoljen," je po zmagi dejal srbski teniški zvezdnik, ki je na vprašanja na osrednjem pariškem igrišču odgovarjal v francoščini. To je njegova že 87. zmaga na igriščih Rolanda Garrosa.

Tudi po tej zmagi je dobil flomaster, da se se podpiše na kamero. In tokrat je to tudi storil, zgolj podpisal se je. Po zmagi v prvem krogu je na kamero zapisal nacionalistično politično sporočilo "Kosovo je srce Srbije" in številne s tem precej razburil. Za preboj v osmino finala bo Đoković igral s Špancem Alejandrom Davidovichem, ki je v drugem krogu ugnal Francoza Luco Van Asscha s 6:4, 6:3 in 7:6.

Alcaraz: Rad imam Pariz

Mladi španski zvezdnik Carlos Alcaraz pa je z nekaj premisleka po svoji zmagi v drugem krogu na kamero zapisal besede, s katerimi se je še dodatno prikupil pariški oziroma francoski teniški publiki: "Rad imam Pariz." Po dveh urah in pol je s 6:1, 3:6, 6:1 in 6:2 premagal nepostavljenega Japonca, ki zaseda 112. mesto na lestvici ATP, Tara Daniela. Njegov naslednji nasprotnik bo Kanadčan Denis Shapovalov, 26. nosilec, ki je premagal Italijana Mattea Arnaldija s 6:2, 3:6, 6:3, 6:3.

Stefanos Cicipas Foto: Reuters "Taro igra zelo dobro. Letos je dobil že nekaj takih tekem. Razmere pa so bile zelo težke, zato je bilo treba prilagoditi tudi igro. Zelo sem bil zbran, a kot rečeno, je Taro igral zelo dobro. A tudi sam sem zadovoljen s prikazanim," je po dvoboju povedel Alcaraz, ki je poudaril, kako rad igra pred pariško publiko: "Zelo sem srečen, da lahko na igrišču čutim vso vašo energijo."

Grk Stefanos Cicipas je v prvem krogu v štirih nizih premagal Čeha Jirija Veselyja, v sredo popoldne pa se je srečal s Špancem Carballesom Baeno in ga premagal po treh nizih s 6:3, 7:6 in 6:4. Zadnji je prejšnji mesec dosegel najvišjo uvrstitev na svetovni lestvici – 49. mesto, potem ko je zmagal na turnirju ATP v Marakešu. Cicipasu utegne v četrtfinalu nasproti stati Alcaraz, a Grk pravi, da sam na grand slamih nima nobenega načrta. "Kar dobiš, na to moraš nekako reagirati."

Turnir pa je končan za 38-letnega Stana Wawrinko. Švicarski veteran si 18. nastopa na odprtem prvenstvu Francije ne bo zapomnil v najlepši luči. Kljub dobri igri ga je Avstralec Thanasi Kokkinakis ugnal v petih nizih s 6:3, 5:7, 3:6, 7:6 (7:4) in 3:6. Očitno je Švicarju na koncu zmanjkalo nekaj moči, razlog pa je bržkone ponedeljkov dvoboj s Špancem Albertom Ramos-Vinolasem, ki je dal zmagovalca prav tako šele po petih nizih.