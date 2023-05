Jasno opozorilo za Novaka Đokovića

Novak Đoković je s sporočilom, namenjenim srbskim rojakom na Kosovu, razburkal javnost. Čeprav so nekateri poročali, da bi Srba zaradi političnega sporočila celo izključili iz turnirja, pa jo je Srb odnesel brez posledic. "Sporočilo nikakor ni bilo primerno in zelo politično. To se ne sme ponoviti," je za TV France 2 dejala francoska ministrica, ki je ob tem še povedala, da je direktorica OP Francije Amelie Mauresmo opravila pogovor z Đokovićem in njegovo ekipo z željo po ohranjanju nevtralnosti na igrišču.

"Ko gre za obrambo človekovih pravic in združevanje ljudi okoli univerzalnih vrednot, lahko športnik to stori svobodno," je dejala. Toda Oudea-Castera je dodala, da je Đokovićevo sporočilo "militantno in zelo politično".

Novak Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia. Stop the violence” after his win today at Roland Garros pic.twitter.com/75fSplaVZZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2023

Đoković je z omenjenim dejanjem med drugim požel glasne kritike kosovske teniške zveze. Kosovska teniška zveza je v torek sporočila, da so Đokovićevi komentarji "obžalovanja vredni", ker je podžigal napetosti med Srbijo in Kosovom.

Đoković je v pogovoru z novinarji v srbščini v ponedeljek dejal, da se mu zdi to, kar je zapisal v televizijsko kamero, "najmanj, kar lahko stori. Čutim odgovornost kot javna osebnost ... pa tudi kot sin človeka, rojenega na Kosovu."

Ne da bi omenili Đokovića po imenu, so organizatorji OP Francije v izjavi, izdani v torek, navedli, da niso bila prekršena nobena pravila, in dejali: "Občasno razprave o mednarodnih novicah preidejo na področje turnirja, kar je razumljivo."

Srb, ki je osvojil 22 turnirjev za grand slam, bo danes zvečer nastopil v drugem krogu Roland Garrosa. Njegov nasprotnik bo Madžar Marton Fucsovics.

