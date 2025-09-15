Alcaraz ostaja na vrhu, najboljši Slovenec na 491. mestu

Na posodobljeni teniški svetovni jakostni lestvici ATP ta teden praktično ni prišlo do premikov po zaslugi nekaj dni premora po odprtem prvenstvu ZDA in tekmah Davisovega pokala konec tedna. Na vrhu ostaja španski zvezdnik Carlos Alcaraz, ki je prejšnji teden postal številka 1 po zmagi na zadnjem grand slamu sezone.

Carlos Alcaraz je s prvega mesta lestvice ATP prejšnji teden izrinil Italijana Jannika Sinnerja, pred katerim ima 760 točk naskoka. Tretji je Nemec Alexander Zverev, ki pa že krepko zaostaja za vodilnima, in sicer za skoraj 5000 točk. Tektonskih premikov ta teden tako ni bilo, do prve spremembe na moški lestvici je prišlo šele na 49. mestu.

Slovenci, ki so konec tedna prav tako igrali v Davisovem pokalu in si po zmagi nad Urugvajem zagotovili prvo svetovno skupino, so daleč od najboljših. Edina dva igralca med prvimi 1000 na lestvici sta Bor Artnak na 491. ter Filip Jeff Planinšek na 619. mestu. Oba sta nekaj mest tokrat izgubila.

Lestvica ATP (15. september): 1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 11.540 točk 2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 10.780 3. (3.) Alexander Zverev (Nem) 5930 4. (4.) Novak Đoković (Srb) 4830 5. (5.) Taylor Fritz (ZDA) 4675 6. (6.) Ben Shelton (ZDA) 4280 7. (7.) Jack Draper (VBr) 3690 8. (8.) Alex De Minaur (Avs) 3545 9. (9.) Lorenzo Musetti (Ita) 3505 10. (10.) Karen Hačanov (Rus) 3280 ... 491. (486.) Bor Artnak (Slo) 86 619. (613.) Filip Jeff Planinšek (Slo) 56 ...

Preberite še: