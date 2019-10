Agent Rogerja Federerja spregovoril o morebitnem koncu kariere

Pred časom je Roger Federer dvignil kar nekaj medijskega prahu, potem ko je izjavil, da bo v prihodnjih tednih sporočil, kdaj se bo športno upokojil. Kot je dejal, se je že pogovarjal s svojo ekipo in ženo Mirko, ki ima zelo pomembno vlogo v njegovi karieri. Po besedah Tonyja Godsicka, njegovega agenta, bo Švicar zagotovo igral do Laver Cupa.

Foto: Reuters

"Želel bi si, da bi vedel, ker bi tako lažje opravljal svoje delo. Roger še sam ne ve. Večkrat sem ga slišal reči, kaj je eden izmed razlogov, da noče ne govoriti ne razmišljati o tem: 'V trenutku, ko začneš o tem razmišljati, si z eno nogo že na poti h koncu kariere.' O tem se sploh ne pogovarjava, ker se ne želimo sprijazniti z resnico, a to se bo moralo zgoditi prej ali slej," je razkril Godsick.

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov je že večkrat dejal, da bo igral vse do takrat, ko bo zdrav, in dokler bosta on in družina uživala v potovanjih. Ko tega ne bo več, bo vedel, da je čas, da se umakne s teniške turneje.

Federer ima sponzorje povsod po svetu in po nekaterih podatkih je lani od sponzorjev prejel 86 milijonov dolarjev (78 milijonov evrov). Foto: Gulliver/Getty Images

Vsaj dva sponzorja na mesec zavrnejo

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je še vedno velik magnet za sponzorje. Po besedah njegovega agenta vsaj dva sponzorja na mesec zavrnejo. "Ljudem zmeraj povem: 'Ne morete skočiti na njegov vlak, saj je že odpeljal s postaje.' Zelo redko se odločimo za nova partnerstva," je povedal Američan ter dodal, da mora biti med 38-letnim Baselčanom in sponzorjem pristen odnos. "V izdelek mora verjeti in ga uporabljati. V nasprotnem primeru se ne bo odločil za to," je še povedal Godsick.

Trenutno tretji igralec sveta bo prihodnji teden igral v Šanghaju na turnirju serije masters.