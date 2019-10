Japonec šokiral Đokovića: Govorim srbsko in rad jem čevapčiče #video

Novak Đoković je v petek v četrtfinalu igral proti Lucasu Pouilleju in ga odpravil v pičlih 51 minutah ter tako nakazal, da je njegova poškodba ramena že preteklost. Srbski zvezdnik je po dvoboju priznal, da je odigral enega najboljših dvobojev v letošnji sezoni. Novak Đoković bo na turnirju v Tokiu v polfinalu igral z boljšim iz dvoboja med Davidom Goffinom in Hyeon Chungom.

"Zagotovo je bil to eden najboljših dvobojev v tej sezoni in najboljši v tem tednu. Prišel je ob pravem času. Mislim, da je Lucas na začetku turnirja igral zelo dobro. Gledal sem ga, ko je igral proti Nišioki, in igral je odlično. Dobro sem serviral, imel veliko asov … Izkoristil sem priložnost in ne nazadnje igral brez napak," je po dvoboju povedal Beograjčan.

Vzel si je nekaj minut za posebnega navijača

Še bolj odmevno je bilo druženje med prvi igralcem sveta in japonskim amaterskim teniškim igralcem Iorijem Yoshido. Ta je nekaj let živel v Srbiji in tam igral tenis, zato je Novaka prek portala YouTube vprašal, ali bi z njim odigral nekaj točk. Novak se je odzval na njegovo prošnjo in si za 21-letnega Japonca vzel nekaj časa. Nastal je izjemno simpatičen video.

"Nole, ti si šminker!"

Prav tako je bilo zelo zanimivo povabilo Iroija. Novaka je v videu nagovarjal v srbskem jeziku in ga prosil za pet minut treninga. Iori si želi, da bi nekoč zmagal na turnirju za grand slam, kar pa mu verjetno ne bo uspelo, saj letos ni odigral niti enega dvoboja. Mladi Japonec si je verjetno želel le nekaj medijske pozornosti. In jo tudi dobil.