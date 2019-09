Zaveza ustvarjalcev filma o Karničarju: Speljala bova do konca

Rožle Bregar in Miha Kačič sta skupaj z Davom Karničarjem pripravljala dokumentarni film o njegovem življenju in dosežkih. Kljub temu, da Karničarja ni več med nami, Bregar zagotavlja, da bosta film končala. Na fotografiji: Karničar na Kalla Patarju v Nepalu, na višini 5.555 metrov, ko je po dolgem času spet zagledal Everest in se spominjal smučarskega spusta izpred skoraj 20 let.

Rožle Bregar in Miha Kačič sta skupaj z Davom Karničarjem pripravljala dokumentarni film o njegovem življenju in dosežkih. Kljub temu, da Karničarja ni več med nami, Bregar zagotavlja, da bosta film končala. Na fotografiji: Karničar na Kalla Patarju v Nepalu, na višini 5.555 metrov, ko je po dolgem času spet zagledal Everest in se spominjal smučarskega spusta izpred skoraj 20 let. Foto: Rožle Bregar

Prihodnje leto bo minilo 20 let, odkar je Davo Karničar kot prvi človek na svetu smučal z Everesta. Režiser Miha Kačič in snemalec Rožle Bregar sta ob tej priložnosti pripravljala dokumentarni film, ki bi se na svojstven način sprehodil po Karničarjevi življenjski premici. Kljub nenadni izgubi sta se zavezala, da bosta film dokončala.

Novica o nenadni smrti vrhunskega alpinista in alpinističnega smučarja, med drugim tudi serviserja v svetovnem pokalu Dava Karničarja je včeraj grdo zarezala v popoldan.

Številni so se spraševali, kako je mogoče, da človek, ki se je v gorah večkrat znašel na meji nemogočega, umre doma. V na videz banalnih okoliščinah (pod drevesom, ki se je prelomilo v najbolj neprimernem delu in ga pokopalo), ki so bile očitno zapisane v usodi velikega Jezerjana. Večkrat bolj cenjenega v tujini kot doma.

Predstavnik Planinske zveze Slovenije Matjaž Šerkezi je prepričan, da Karničarjevo smučanje z Everesta lahko postavimo ob bok še dvema alpinističnima presežkoma, povezanima z Everestom, prvim vzponom Tenzinga in Hillaryja na Everest (1953) in s prvim slovenskim oziroma jugoslovanskim vzponom na Everest leta 1979.

... in režiser Miha Kačič pripravljata dokumentarni film o življenju in dosežkih Dava Karničarja. Film z naslovom Ti sam pejt bosta kljub nenadni smrti glavnega junaka filma izpeljala do konca. Posvečen bo 20. obletnici Karničarjevega smučarskega spusta z Everesta. Foto: Rožle Bregar

Prav smučanje Karničarja z Everesta je sprožilo misel, da bi ob 20. obletnici tega podviga posneli dokumentarni film o Karničarjevi poti. Režisersko taktirko je prevzel Miha Kačič, ki je za potrebe snemanja oziroma sledenja Karničarjevemu koraku povsem spremenil svoj življenjski slog (med drugim je izgubil kar 30 kilogramov in začel zahajati v gore), spremlja pa ga nagrajeni snemalec Rožle Bregar (med drugim je sodeloval tudi pri snemanju filma Zadnji ledeni lovci).

Glede na to, da tudi Bregarjeva mama prihaja z Jezerskega, je Bregar Karničarja poznal skoraj vse svoje življenje, v živo pa se spominja tudi Davovega smučarskega podviga.

Z njim smo se pogovarjali danes dopoldne. Še vedno je bil globoko pod vtisom velike izgube. "Težko je predvsem za družino. Bili so zelo povezani, še posebej z najmlajšim sinom, triletnim Martinom, sta imela posebno vez," je dejal Bregar.

Dava Karničarja ste poznali že od mladih nog. Kako ste se domislili, da skupaj ustvarite dokumentarni film o njegovem življenju?

Po čudežnem naključju sva pred dvema letoma skupaj snemala oglas za avto, režiser na snemanju pa je bil ravno Miha Kačič. Beseda je dala besedo in nekako smo prišli do ideje za nastanek dokumentarnega filma.

Miha in Davo sta se po nekem čudežnem naključju zelo dobro ujela – Davo kot trmast Jezerjan ni bil ravno naklonjen zgovornim Ljubljančanom, a v tem primeru je bilo ravno obratno. Miho je s svojo osebno zgodbo tako zelo navdušil, da se je tudi sam lotil preobrazbe. Začel je zahajati v gore, izgubil precej kilogramov … Davo mu je bil navdih, motivacija. To seveda ne preseneča, saj vsi vemo, da je bil Davo človek res globokih misli.

Bil je v obdobju, ko je sklenil svoje največje podvige, imel je željo, da bi ob koncu nekega obdobja o njegovih dosežkih in življenju posneli film, zato je bil takoj za akcijo.

Snemali ste v Nepalu, na Denaliju na Aljaski (6.190 m), najvišjem vrhu Severne Amerike … Koliko vas je še ločilo do končnega izdelka?

Ostali smo nekje na sredi produkcije, glavnino snemanja smo nameravali izpeljali prihodnjo zimo. Zimo je Davo imel neizmerno rad.

V Nepalu smo posneli retrospektivno sekvenco, kjer se Davo spominja smučanja z Everesta, skozi ves film pa se odvija zgodba med Davom in režiserjem. Govori o tem, kako se je Miha v dveh letih spremenil, shujšal za 30 kilogramov in bil sposoben za odpravo pod Everest.

Na poti na Denali 2019, Aljaska Foto: Rožle Bregar

Davo Karničar na Denaliju, na višini 4.000 metrov Foto: Rožle Bregar

Rožle Bregar in Miha Kažič v baznem taboru na Denaliju Foto: Rožle Bregar

Rožle in Davo med smučanjem do tabora 3 na višini 4.500 metrov na Denaliju Foto: Rožle Bregar

Davo je bil hkrati tudi Mihov mentor, človek, ki obvlada stvari in znanje prenaša na mlajšo generacijo.

Ena od idej je bila, da bi se letos vrnili v Nepal, kjer bi postavili spominsko ploščo pokojnemu Francu Oderlapu, Davovemu dolgoletnemu spremljevalcu po gorah, ki je leta 2009 umrl pod Manaslujem (Karničar je po smrti Oderlapa dejal, da ne bo nikoli več stopil na vrh osemtisočaka, op. p.).

Davo je vedno govoril, da brez Oderlapa nikoli ne bi prišel do Everesta.

Osebno mislim, da je Oderlap kot alpinist precej spregledan, in to po krivici, saj je bil vrhunski alpinist. Davo je imel željo, da se mu s postavitvijo spominske plošče še enkrat pokloni.

Davo in Miha na poti proti Everestu. Foto: Rožle Bregar

S soncem ožarjeni Everest Foto: Rožle Bregar

Dava ni več, sta že razmišljala, kako naprej?

Ne vem še natančno, a film bova prav gotovo dokončala. Mislim, da bo tudi Davova družina temu naklonjena. Seveda pa se morajo stvari najprej malo pomiriti.

Kaj vam je pri snemanju povzročalo največ težav?

Kako zbrati denar za film. Vsi filmski centri in RTV so nas namreč kljub referencam zavrnili, in to večkrat. K sreči so nam pomagali sponzorji, tako da smo lahko začeli produkcijo.

Naš načrt je bil, da do prihodnje jeseni film končamo in ga takrat tudi promoviramo.

