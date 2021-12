Tino Mazo so v samostojni Sloveniji poklicali največkrat

Danes ob 20. uri bo znano, koga so slovenski športni novinarji izbrali za najboljšega športnika oz. športnico letošnjega leta, koga so razglasili za najboljšo ekipo in koga za obetavno osebnost. V samostojni Sloveniji se je na mestu najboljšega oz. najboljše športnice leta zvrstilo že več kot 60 imen. Največkrat, kar šestkrat, je bila za športnico leta razglašena alpska smučarka Tina Maze , ki bo na nocojšnji slavnostni prireditvi, ki se spet vrača v Cankarjev dom, prisotna kot ena od podeljevalk nagrad.

Potem ko je bila razglasitev najboljših športnikov v državi lani zaradi epidemije v studiu RTV Slovenija in brez občinstva, se prireditev Športnik leta po letu dni premora vrača v Cankarjev dom v Ljubljani, pred gledalce v Gallusovi dvorani in pred gledalce pred televizijskimi zasloni nacionalne televizije. Prireditev se bo z neposrednim prenosom začela ob 20. uri.

Lani so športni novinarji za najboljše izbrali kolesarja Primoža Rogliča, smučarsko tekačico Anamarijo Lampič in moško rokometno reprezentanco Slovenije, atlet Kristjan Čeh pa je prejel priznanje za najbolj obetavno športno osebnost.

Na mestu najboljše športnice oz. športnika leta se je v času samostojne Slovenije zvrstilo že več kot 60 imen. Preverili smo, kaj počnejo danes, kdo izmed njih še vedno ohranja tesne stike s svojo prvo kariero in koga je zaneslo v povsem drugačne vode.

Rekorderka Tina Maze

Največkrat, šestkrat, je bila za športnico leta v samostojni Sloveniji razglašena alpska smučarka Tina Maze, ki je z 2.414 osvojenimi točkami v svetovnem pokalu v sezoni 2012/2013 postavila težko dosegljiv mejnik.

Še prej sta bili v času Jugoslavije kar sedemkrat za najboljšo v državi razglašeni smučarka Mateja Svet in atletinja Nataša Urbančič.

Tino Maze so slovenski športni novinarji kar šestkrat razglasili za najboljšo športnico Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

38-letna Mazejeva, ki je leta 2017 na Pohorju s poslovilno veleslalomsko tekmo tudi uradno sklenila svojo športno pot, je trenutno vpeta v več projektov, večino svoje pozornosti pa namenja materinski vlogi. Z dolgoletnim partnerjem, nekdaj tudi trenerjem in vodjo ekipe Andreo Massijem živi v Gorici v Italiji.

Pet laskavih nazivov za BB

Petkrat je bila za slovensko športnico leta razglašena atletinja Brigita Bukovec. V zgodovino slovenskega športa se je zapisala z osvojitvijo srebrne olimpijske medalje v Atlanti leta 1996. Nekdanja šprinterka čez ovire z družino trenutno živi v Nyonu v Švici, kjer je njen partner Željko Pavlica vodja varnosti pri Aleksandru Čeferinu, predsedniku Evropske nogometne zveze.

Atletinja Brigita Bukovec je bila za športnico leta izbrana petkrat. Na današnjem izboru za športnika leta bo sodelovala kot posebna gostja. Foto: Mediaspeed

Štirikratni športnik leta Peter Prevc

Člani Društva športnih novinarjev Slovenije so za najboljšega športnika leta štirikrat izbrali smučarskega skakalca Petra Prevca. Najstarejši od treh (skakalnih) bratov Prevc, ki je še vedno aktiven športnik, ima v svoji vitrini že dve olimpijski medalji, bron in srebro iz Sočija ter veliki kristalni globus, ki ga je osvojil v sezoni 2015/2016.

Trikrat so bili za športnika leta razglašeni:

Atletinja Jolanda Čeplak je bila za športnico leta razglašena tri leta zapored, med letoma 2002 in 2004. V teku na 800 metrov je osvojila več evropskih naslovov, kariero pa kronala z bronasto olimpijsko medaljo iz Aten. Po razkritju dopinške afere se je povsem umaknila iz javnosti. Mama dvojčic Zale in Evelin v okviru Atletskega kluba Kladivar otroke uvaja v prve atletske korake, dela pa tudi kot posrednica pri dobavi športne opreme.

Primož Kozmus se trenutno posveča turizmu in Centru za mete na Senovem. Foto: Vid Ponikvar

Primož Kozmus, za prijatelje Korl, je oktobra 2015 svoje kladivo dokončno postavil v kot. 42-letni Brežičan je vrhunec kariere dosegel na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008, kjer je osvojil zlato odličje, leto pozneje je v Berlinu dosegel še naslov svetovnega prvaka. Trenutno se ukvarja s turizmom in Centrom za mete na Senovem.

Nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič je bila letos skupaj z Urško Žolnir Jugovac ambasadorka projekta Slovenska olimpijska bakla. Foto: Dobran Laznik

Smučarska tekačica Petra Majdič, ki bo nocoj ena od podeljevalk na prireditvi izbor športnik leta, je na olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru osvojila težko pričakovano olimpijsko medaljo. Čeprav je bila bronastega leska vesela, je zaradi neverjetne kalvarije na progi – Majdičeva je tekla s štirimi zlomljenimi rebri – za tekačico iz Brinja vredna toliko kot diamantna.

To je bila tudi prva medalja za Slovenijo v disciplini tek na smučeh. Odločna in preudarna športnica ter zaželena sogovornica se trenutno najbolj posveča materinski vlogi (je mama dveh deklic, drugo je rodila ravno na svoj 37. rojstni dan), ukvarja se z vodenjem trgovine s športno opremo in team buildingom.

Nekdanji smučarski skakalec Primož Peterka, lastnik dveh velikih zlatih kristalnih globusov v smučarskih skokih in dobitnik bronaste olimpijske medalje iz Salt Lake Cityja v moštveni preizkušnji, je bil dvakrat izbran za športnika leta. Obakrat je na odru za športnika leta stal skupaj z Bukovčevo. Foto: Vid Ponikvar

Dvakrat so se naziva športnika leta veselili:

Dve leti zapored se je z laskavim nazivom okitil Primož Peterka, lastnik dveh velikih zlatih kristalnih globusov v smučarskih skokih in dobitnik bronaste olimpijske medalje iz Salt Lake Cityja v moštveni preizkušnji. Obakrat je na odru za športnika leta stal skupaj z Bukovčevo. V svoji "drugi" karieri je zamenjal več vlog, a nikjer ni dolgo vztrajal.

Bil je pomočnik selektorja ženske skakalne reprezentance, koordinator skakalnih programov v Državnem panožnem nordijskem centru v Kranju in trener kitajskih skakalk na začetku njihove poti. Prejšnjo zimo je v Kranjski Gori pomagal pri servisu smuči in izposoji smučarske opreme.

Najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec z ženo Metko. Foto: Mediaspeed

Rajmond Debevec je Slovenec z največ olimpijskimi nastopi. 58-letni strelec je dolgoletni nosilec tega športa v Sloveniji. Osvojil je nešteto naslovov in kolajn, med njimi ima posebno mesto zlata olimpijska medalja iz Sydneyja, ki ji je dodal bronasti iz Pekinga in Londona. Debevec je že leta 1990 ustanovil specializirano trgovino z opremo za športno streljanje, ki deluje še danes. Z ženo Metko sta na zabavi po razglasitvi športnikov leta vedno med bolj aktivnimi in usklajenimi pari na plesišču.

Janja Garnbret je bila za športnico leta izbrala dvakrat. Letos zaradi okrnjenega tekmovalnega koledarja (izpeljali so le eno tekmo svetovnega pokala) ni mogla pokazati svoje pripravljenosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Janja Garnbret je najboljša športna plezalka zadnjih let, če ne kar v zgodovini. Avgusta letos je v Tokiu postala prva olimpijska prvakinja v zgodovini športnega plezanja. Že pri 22 letih ima v svoji zbirki 31 zmag v svetovnem pokalu, kar jo uvršča na prvo mesto po številu zmag. Poleg tega je šestkratna svetovna prvakinja, edina v zgodovini, ki ji je v eni sezoni uspelo zmagati na vseh balvanskih tekmah (2019) in prva ženska, ki je v skali spezala smer 8c na pogled. V njenem udarnem slogu ni ostala samo pri eni, ampak je splezala kar dve. Za športnico leta je bila izbrana leta 2018 in 2019, že pred tem je bila razglašena za obetavno športno osebnost.

Tudi kolesar Primož Roglič je bil za športnika leta izbran dvakrat, leta 2019 in 2020. Bo naziv osvojil še tretjič? Letos je sezono končal na 3. mestu jakostne lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI), vrhunec pa je doživel avgusta v Tokiu, kjer je postal olimpijski prvak v kronometru. Že tretjič zapored je zmagal na španski Vuelti, podpisal pa je tudi pod zmago na Dirki po Baskiji, medtem ko mu je uspeh na Touru preprečil padec in poškodba.

Po enkrat so bili za športnika leta izbrani tudi (po kronološkem vrstnem redu podeljevanj):

Nataša Bokal in Franci Petek za uvod

Prva športnika, ki sta prejela naziv športnika leta v samostojni Sloveniji, sta nekdanja alpska smučarka Nataša Bokal in smučarski skakalec Franci Petek. Škofjeločanka, ki je v svoji karieri visoke uvrstitve nizala predvsem v slalomu, je danes trenerka v hrvaškem smučarskem klubu Končar.

Nekdanja alpska smučarka Nataša Bokal in smučarski skakalec Franci Petek sta bila izbrana za prva športnika leta v samostojni Sloveniji.

Franci Petek, nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih, ki se je po opravljenem doktoratu iz geografije in raziskovalnem delu na Geografskem inštitutu Antona Melika usmeril v pedagogiko Montessori (nekaj časa je delal tudi kot vzgojitelj), pa je danes direktor Zavoda za šport RS Planica.

Marika Kardinar Nagy je najuspešnejša slovenska kegljačica. Foto: Vid Ponikvar

Leta 1992 je bila za športnico leta razglašena Marika Kardinar, najuspešnejša slovenska kegljačica. Leta 2000 je bila razglašena za pomursko športnico stoletja, je pa tudi častna članica Kegljaške zveze Slovenije. Marika je danes upokojena, a še vedno zelo dejavna na področju kegljanja. Veliko časa ji vzame delo na kmetiji, vrtu, v vinogradu in na polju, v prostem času rada sede na kolo.

Nekdanji plavalec Igor Majcen j e bil za športnika leta razglašen leta 1993, v letu, ko je na evropskem prvenstvu v Sheffieldu osvojil bron na 1.500 metrov prosto.

Britta Bilač je bila za športnico leta izbrana leta 1994, ko je v Helsinkih osvojila naslov evropske prvakinje v skoku v višino.

Britta Bilač (1994): Nemka s slovenskim in nemškim potnim listom, ki je tudi nešportno javnost navduševala s svojim odličnim znanjem slovenskega jezika, je leta 1994 v skoku v višino zmagala na evropskem prvenstvu v Helsinkih. Danes je zaposlena v računovodstvu podjetju, ki se ukvarja s prodajo obutve, njen hobi pa je vrtnarstvo.

Nekdanji alpski smučar Jure Košir je bil za športnika leta izbran leta 1994, ko je na olimpijskih igrah v Lillehammerju osvojil bronasto medaljo v slalomu, kar je vrhunec njegove uspešne smučarske poti. Košir je danes ambasador različnih blagovnih znamk.

Iztok Čop (1995) je najuspešnejši slovenski veslač. Z Luko Špikom je osvojil komplet olimpijskih medalj – skupaj z Denisom Žvegljem je priveslal tudi do prve olimpijske medalje za samostojno Slovenijo – ter mu dodal štiri naslove svetovnega prvaka, enega tudi v enojcu.

Čop je bil po zaključeni veslaški karieri leta 2012 podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, predsednik Veslaškega kluba Bled in selektor slovenske veslaške reprezentance. Leta 2016 je bil vodja slovenske olimpijske odprave v Rio de Janeiro, danes pa se ukvarja z zastopništvom veslaške opreme. Tudi njegova hči Ruby Čop uspešno stopa po očetovih stopinjah.

Dobitnik srebrne medalje na olimpijskih igrah v Atlanti Andraž Vehovar je danes solastnik podjetja, kjer izdelujejo vrhunsko kolesarsko opremo. Foto: Boštjan Boh

Kajakaš na divjih vodah Andraž Vehovar je na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti osvojil prvo srebrno olimpijsko kolajno za samostojno Slovenijo, s čimer se je končalo bronasto obdobje nastopov slovenskih športnikov na olimpijskih igrah. Vehovar, ki se lahko pohvali tudi z nazivom doktor znanosti, se je po koncu športne kariere nekaj časa intenzivno posvečal triatlonu, danes je solastnik podjetja, kjer izdelujejo vrhunsko kolesarsko opremo.

Gregor Cankar (1999) je nekdanji skakalec v daljino. V zgodovino športa se je zapisal kot nekdanji mladinski svetovni prvak in dobitnik bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu v Sevilli. 46-letni Celjan dela kot učitelj športa, na Atletski zvezi Slovenije pa je pomočnik Alberta Šobe, novega predsednika strokovnega sveta zveze.

Nekdanja plavalka Metka Sparavec je danes trenerka plavanja, s plavanjem pa se ukvarjata tudi obe njeni hčeri. Na fotografiji je s starejšo hčerko Katjo Fain, ki velja za eno najbolj perspektivnih plavalk v Sloveniji. Foto: Matjaž Vertuš

43-letna Metka Sparavec Malenko je nekdanja plavalka, ki je leta 1999 na evropskem prvenstvu v Istanbulu osvojila 3. mesto v disciplini hrbtno in s tem prvo kolajno za slovensko žensko plavanje na največjih tekmovanjih. Bila je prva plavalka, ki so jo slovenski športni novinarji izbrali za športnico leta. Še danes je močno vpeta v plavanje, kot podpredsednica plavalnega kluba Maribor in trenerka. Tudi njena hči Katja Fain je uspešna plavalka.

Špela Pretnar je pri Smučarski zvezi Slovenije predstavnica za stike z mediji, odgovorna za alpske discipline. Foto: Bojan Puhek

Nekdanja smučarka Špela Pretnar se je leta 2000 z malim kristalnim globusom v slalomu postavila ob bok Mateji Svet, ki je kraljevala še pod jugoslovansko zastavo. Danes sodeluje z zavarovalnico Vzajemna, kjer skrbi za rekreativni program in ugodnosti zavarovancev.

Atletinja Alenka Bikar je bila za športnico leta izbrana leta 2001. Letos se spopada s težko zdravstveno preizkušnjo. Foto: Ana Kovač

Šprinterka Alenka Bikar, ki bo danes zvečer ena od podeljevak na izboru Športnik leta, je vrhunec kariere dosegla leta 2001, ko je na svetovnem atletskem prvenstvu v Edmontonu v teku na 200 metrov v velikem finalu osvojila 7. mesto (bila je tudi najboljša Evropejka), kar je eden največjih uspehov slovenske atletike. Na državnozborskih volitvah leta 2012 je bila izvoljena za poslanko Pozitivne Slovenije, danes pa dela v Javnem zavodu Šport Ljubljana. Lani se je spopadala s hudo zdravstveno preizkušnjo.

46-letni Andrej Hauptman, športnik leta 2001, je danes športni direktor ekipe UAE Emirates, do nedavnega pa je bil tudi selektor slovenske kolesarske reprezentance. Foto: Klemen Korenjak

Andrej Hauptman je bil prvi kolesar, ki so ga slovenski športni novinarji izbrali za športnika leta. Leta 2001 je v Lizboni osvojil bronasto medaljo na cestni dirki, danes pa opravlja vlogo športnega direktorja pri ekipi UAE Emirates. Hempi je bil do nedavnega tudi selektor slovenske kolesarske reprezentance.

Aljaž Pegan je še vedno tesno povezan z gimnastiko. Kot svetovalec sodeluje s turško reprezentanco, v Mednarodni gimnastični zvezi (FIG) pa je predstavnik športnikov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekdanji telovadec Aljaž Pegan (2002) je največji uspeh športne kariere dosegel leta 2005, ko je v Melbournu postal svetovni prvak na drogu. Tudi po koncu športne kariere leta 2013 je še vedno tesno povezan z gimnastiko. Kot svetovalec že vrsto let sodeluje s turško reprezentanco, v Mednarodni gimnastični zvezi (FIG) pa je predstavnik športnikov.

Dejan Košir je eden najuspešnejših slovenskih deskarjev vseh časov. Poleg 11 zmag v svetovnem pokalu se lahko pohvali tudi z naslovom svetovnega prvaka in podprvaka v paralelnem veleslalomu. Od športne upokojitve leta 2007 se redko pojavlja v javnosti, februarja letos je v okviru potovanja slovenske olimpijske bakle, tudi sam je bil med nosilci, naredil izjemo. Razgovoril se je za bralce Sportala. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Leta 2003 so za najboljšega športnika Slovenije športni novinarji razglasili deskarja na snegu Dejana Koširja. Košir se danes ukvarja s turizmom v domači Kranjski Gori, s športom pa je povezan zgolj rekreativno.

Vasilij Žbogar je bil za športnika Slovenije izbran leta 2004. Foto: Jure Makovec/STA

Jadralec Vasilij Žbogar je bil za športnika leta izbran leta 2004, ko je na olimpijskih igrah v Atenah osvojil svojo prvo olimpijsko medaljo (bronasto odličje v razredu laser). Leta 2008 je v Pekingu osvojil srebro (laser), leta 2016 pa je v Riu de Janeiru zbirko olimpijskih odličij dopolnil s še enim srebrom, tokrat v razredu finn. 46-letni Izoljan ostaja povezan z jadranjem.

Telovadec Mitja Petkovšek je bil za športnika Slovenije izbran leta 2005. Foto: Ana Kovač

Nekdanji telovadec Mitja Petkovšek je bil za športnika leta razglašen leta 2005, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka na bradlji, kar mu je uspelo isti dan kot Peganu. 44-letni Ljubljančan, ki je plodno športno kariero sklenil oktobra 2015, se posveča vodenju kluba za ritmično gimnastiko TIM, ki ga vodi njegova partnerica Mojca Rode, nekdanja ritmična telovadka.

Nekdanji šprinter Matic Osovnikar dela v družinski zobozdravstveni ordinaciji. Foto: Vid Ponikvar

Matic Osovnikar je najhitrejši Slovenec in eden najhitrejših Evropejcev – na evropskem prvenstvu v Goeteborgu je pritekel do brona, na svetovnem prvenstvu v Moskvi pa je bil odličen četrti – in prav gotovo tudi najhitrejši zobozdravnik na svetu so leta 2006 zapisali v utemeljitvi nagrade za športnika leta. Škofjeločan, ki je tudi oče dveh sinov, danes dela v družinski ambulanti kot zobozdravnik.

Sara Isaković se je po plavalni karieri posvetila psihologiji. Foto: Ana Kovač

Sara Isaković, ribica z Bleda, je na olimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu Sloveniji priplavala srebrno olimpijsko medaljo in s tem uresničila dolgoletne sanje slovenskega plavanja. Na 200 metrov prosto je plavala celo hitreje od svetovnega rekorda.

Simpatična Blejka z magistrsko stopnjo izobrazbe je svojo športno kariero sklenila pred sedmimi leti in se preselila v Dubaj. Za kratek čas je na Plavalni zvezi Slovenije opravljala vlogo športne direktorice, vmes je živela v Oslu na Norveškem, kjer se je ukvarjala s psihološko pripravo športnikov. Izdala je knjigo z naslovom Between Two Lanes, ki je namenjena pripravi plavalcev, predava pa tudi o čuječnosti in motivaciji. Februarja letos je rodila sina Maxa.

Dejan Zavec oziroma Mr. Simpatikus je bil razglašen za športnika leta 2010. Foto: Vid Ponikvar

Boksar Dejan Zavec, športnik leta 2010, je bil prvi profesionalni boksarski svetovni prvak slovenskega rodu in človek, ki so ga redno označevali z velikim Č. Zavec je pred leti pognal kolesje projekta boksarskih gala večerov in z njim zajadral v promocijske vode, za mlade rodove pa skrbi v okviru klubov Dejan Zavec Boxing in Dejan Zavec Pro Boxing.

Kajakaš Peter Kauzer, športnik leta 2011, je vrhunec kariere doživel leta 2016, ko je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru osvojil naslov olimpijskega podprvaka. Napovedal je tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Foto: Vid Ponikvar

Kajakaš Peter Kauzer je bil za športnika leta razglašen leta 2011, ko je z (drugim) naslovom svetovnega prvaka na SP v Bratislavi, zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala in z naslovom evropskega prvaka v ekipnih vožnjah po mnenju športnih novinarjev Slovenije povsem upravičil svoj vzdevek "raketa iz Hrastnika".

Na olimpijskih igrah v Braziliji leta 2016 je osvojil tako težko pričakovano olimpijsko medaljo srebrnega leska. Pri 38 letih v športu še ni rekel zadnje besede.

Urška Žolnir Jugovar je naziv športnice leta osvojila leta 2012, ko je na olimpijskih igrah v Londonu postala olimpijska prvakinja. Foto: Ana Kovač

Urška Žolnir Jugovar je prva Slovenka, ki se je pod zastavo samostojne Slovenije povzpela na sam Olimp. Na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu je osvojila zlato (istega leta je bila razglašena tudi za športnico Slovenije), že prej pa imela podlago v olimpijskem bronu iz Aten. Njen prehod iz športne v civilno sfero je bil uspešen. Danes je diplomantka marketinga in trenerka judoistov v najuspešnejšem slovenskem judo klubu Sankaku, a v prvi vrsti je predvsem mama.

Anže Kopitar je prvi slovenski predstavnik moštvenih panog, ki je bil za športnika leta izbran v posamični kategoriji. To mu je uspelo leta 2012, ko je z ekipo Los Angeles Kings kot prvi Slovenec osvojil sveti gral hokeja - Stanleyjev pokal. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejist Anže Kopitar je bil prvi slovenski predstavnik moštvenih panog, ki je bil za športnika leta izbran tudi v posamični kategoriji. Hrušičanu je to uspelo leta 2012, ko je z ekipo Los Angeles Kings kot prvi Slovenec osvojil sveti gral hokeja - Stanleyjev pokal.

Dosežek so Kralji ponovili tudi dve leti pozneje. Anže je bil neprecenljiv člen slovenske hokejske reprezentance, ki je na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju navdušila svetovno hokejsko javnost, in je kapetan hokejskega moštva iz Los Angelesa.

Judoistka Tina Trstenjak je bila za športnico Slovenije izbrana v olimpijskem letu 2016, ko je v Riu de Janeiru osvojila naslov olimpijske prvakinje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Judoistka Tina Trstenjak je bila za športnico Slovenije razglašena v sezoni 2016, ko je na vseh ravneh zlahka opravila s konkurenco. Postala je evropska, svetovna, za nameček pa še olimpijska prvakinja. Zlati olimpijski medalji iz Ria, je letos poleti dodala še srebro iz Tokia.

Ilka Štuhec je naziv najboljše slovenske športnice osvojila leta 2017, potem ko je v sezoni 2016/2017 osvojila naslov svetovne smukaške prvakinje in zmagovalke posebne razvrstitve v smuku. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Leto 2017 sta se na slovenski športni prestol zavihtela košarkar Goran Dragić, (zdaj že nekdanji) kapetan slovenske reprezentance, ki je v Istanbulu osvojila naslov evropskih prvakov, kar je največji uspeh slovenske košarke, in alpska smučarka Ilka Štuhec, ki je v sezoni 2016/2017 žela sadove preteklega dela. Oba sta še vedno aktivna športnika.

Leta 2018 je bil za športnika leta izbran košarkarski mojster Luka Dončić, lani pa je naziv najboljše v državi pripadel smučarski tekačici Anamariji Lampič.