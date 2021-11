Nezaustavljiva Janja Garnbret spet premika meje mogočega

Športna plezalka Janja Garnbret, zlata olimpijka z vrsto drugih mejnikov v zgodovini tekmovalnega športnega plezanja, prestavlja meje tudi v naravnih plezališčih, saj je v začetku novembra v Oliani v Španiji kot prva ženska na svetu na pogled preplezala smer, ocenjeno z 8c. In to ne le ene, ampak v njenem neustavljivem slogu kar dve.

Leto 2021 je s premiero športnega plezanja na olimpijskih igrah prineslo nov mejnik v športnem plezanju, saj je Janja Garnbret postala prva olimpijska prvakinja v zgodovini tega športa. Z zmago na tekmi SP v Kranju je dosegla tudi 31. zmago v svetovnem pokalu, kolikor jih ni nobena druga športna plezalka ali športni plezalec, kar jo tudi v tem pogledu postavlja na prestol najuspešnejše športne plezalke vseh časov oz. najuspešnejše v zgodovini športnega plezanja sploh.

Garnbretova, tudi sedemkratna svetovna prvakinja, si je po koncu tekmovalne sezone privoščila kratke plezalne počitnice v priljubljenem španskem plezališču Oliana. Tam je v začetku novembra preplezala dve smeri 8c - Fish Eye in American Hustle - na pogled, kar pomeni, da je vzpon opravila v prvem poskusu v neznani smeri, brez predhodnih informacij. Težavnost 8c je trenutno najtežja smer, ki jo je na pogled preplezala ženska, in Garnbretova je prva in za zdaj edina, ki ji je to uspelo, medtem ko je v "klubu" 8b+ na pogled devet športnih plezalk, med njimi Slovenki Maja Vidmar in Vita Lukan, ki je ta mejnik dosegla oktobra letos. Smer 8c je sicer prvi v zgodovini preplezal Japonec Yuji Hirayama leta 2004 v Španiji.

