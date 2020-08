Ena najtežjih življenjskih preizkušenj naše nekdanje atletinje

Polna energije, polna optimizma in tudi smeh je bilo mogoče slišati na drugi strani. Takšna je Alenka Bikar, nekdanja vrhunska atletinja, ki se bori z zahrbtno avtoimuno boleznijo. Borbena in trmasta Bikarjeva se tudi tokrat ne namerava vdati.

Alenka Bikar je kot atletinja trikrat uspešno nastopila na olimpijskih igrah, nekaj časa pa je sedela tudi v poslanskih klopeh. Če se je v športni karieri borila s stotinkami, je tokrat pred njo povsem drugačen boj. Vrhničanka, danes mati dveh otrok, se že nekaj časa bori z zahrbtno avtoimuno boleznijo Neuromyelitis optica (NMO), zaradi katere je skoraj čez noč ostala hroma. V pogovoru nam je razkrila, da se mora učiti hoje od začetka.

"Mislim, da se sama dobro spopadam s tem." Foto: Ana Kovač

Dovolj je bilo, ko so ji rekli, da je stvar rešljiva

"Bil je šok, ko se spopadaš s takšnimi težavami. Stvari, ki so ti bile včasih povsem samoumevne, zdaj niso več. Zavedam se, da moram delati, da se čim prej pozdravim. Ponudili so mi tudi psihologa, ampak ga trenutno ne potrebujem. Mislim, da se sama dobro spopadam s tem. Na začetku je bil šok, a sem sprejela situacijo takšno, kot je. Ko so mi dejali, da bo rehabilitacija dolgotrajna, a rešljiva, je bilo zame dovolj. Zdaj sem osredotočena na to," nam je uvodoma povedala Bikarjeva.

Dolga leta se je borila na atletskih stezah. Foto: Sportida

Prvi znaki bolezni so se pojavili v času koronavirusa. V desni nogi je čutila toplo-hladen občutek, a temu sprva ni posvečala velike pozornosti. Mesec dni po prvih težavah so se pojavile še težave z levo nogo in znova je obiskala svojo zdravnico. Ta jo je poslala k ortopedu, a tudi tam niso odkrili nič posebnega. Po več pregledih in tavanju v megli so na koncu odkrili, kaj je narobe.

"Sama pri sebi sem čutila, da nekaj ni v redu, in rekla, da v takšnem stanju ne grem domov. Ortoped me je še enkrat poslal na nevrološko kliniko. Takrat je bila moja noga že povsem nefunkcionalna. Niti stopiti nisem mogla nanjo. Videli so, da je zadeva resna. Še enkrat sem šla na magnetno resonanco. Takoj so me hospitaliziral in po nadaljnjih preiskavah ugotovili, kaj je narobe."

Šest tednov je preživela na nevrološki kliniki

Zdravniki so ugotovili, da ima vnetje hrbtenjače in da gre za avtoimuno bolezen, ki je pri nas zelo redka. Po dozdajšnjih izkušnjah je rehabilitacija lahko dolgotrajna. Alenka je šest tednov preživela na nevrološki kliniki, kjer je po njenih besedah imela vrhunsko ekipo zdravnikov. Že prvi dan so začeli fizioterapijo in v tej smeri je veliko naredila.

"Prve tri tedne ni bilo nobenih rezultatov, šele pozneje so se začeli kazati. V naslednjih treh tednih sem že lepo napredovala. Od tega, da nisem mogla premakniti niti prsta na nogi … Sprava sem začela premikati prste na nogi, nato celo nogo. Kmalu za tem sem hodila ob bradlji, na koncu pa tudi s hojico. Korak je bil že pravi, samo noga še ni imela prave moči."

Morali so jo držati nazaj: "Če kaj znam, znam trenirati"

Z nevrološke klinike so jo poslali na Univerzitetni rehabilitacijski inštitut – Soča, kjer je nadaljevala rehabilitacijo. Kot nekdanja vrhunska in zagrizena športnica se je tudi rehabilitacije lotila z vso vnemo. "Vseskozi so me opozarjali, da moram delati počasi in da ne smem pretiravati. Sama sem si želela, da bi delali na vso moč. Če kaj znam, znam trenirati (smeh op. p.). Skratka vseskozi so me mirili in lahko rečem, da sem lepo napredovala," se spominja dni, ki jih je preživela v Soči.

Vseskozi ji ob strani stojijo hčerka Pika, sin Matic in dolgoletni partner Marjan. Foto: Ana Kovač

Njeno rehabilitacijo je ustavil koronavirus

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut je morala na žalost zapustiti in oditi domov, ker se je tudi tam pojavil novi koronavirus. Trenutno terapije, kolikor je to le mogoče, opravlja doma. Ob tem Alenka ne pozabi poudariti, da ima doma veliko pomoči. Vseskozi ji ob strani stojijo hčerka Pika, sin Matic in dolgoletni partner Marjan. Ob strani ji ne stoji samo družina, ampak tudi vsi prijatelji, ki jo spodbujajo. Z Brigito Bukovec, s katero sta skupaj trenirali, sta vseskozi v stikih. S svojim znanjem pa ji je na pomoč priskočila tudi Sara Isaković, naša nekdanja vrhunska plavalka.

"Prvi mogoči termin, ko bi se lahko vrnila, je prihodnji ponedeljek. Trenutno je največja težava, da imam zelo močne krče. Doma mi res zelo pomagajo. Sama poskušam narediti toliko, kolikor lahko. Trenutno se borim sama s seboj oziroma s svojimi krči."

Ni pomembno, koliko časa bo trajalo Nekaj časa je bila tudi poslanka. Foto: STA

Kljub vsem težavam, ki jih ima v zadnjih mesecih, ostaja optimistična in prepričana, da bo premagala tudi to življenjsko oviro. "Drugega mi ne preostane. Borim se vsak dan posebej in moram povedati, da so me krči, s katerimi se spopadam zadnje dneve, nekoliko utrudili. Še vedno upam, da se bo vse rešilo, ne glede na to, koliko časa bo trajalo," je optimistično pogovor sklenila 46-letna Alenka Bikar.