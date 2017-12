"Športno leto 2018 bo še boljše kot 2017"

Športno leto 2018 bo še boljše, kot je bilo leto 2017, so nam na decembrski prireditvi Športnik leta v Cankarjevem domu v Ljubljani v en glas zatrjevali tako aktivni kot tudi že upokojeni slovenski športniki.

Veliko pričakujejo že od februarskih olimpijskih iger v Pjongčangu, nekdanja izvrstna biatlonka Tadeja Brankovič pa ob tem slovenskim olimpijskim upom sporoča, naj si na svoja ramena ne naložijo prevelikega bremena. "Mi bomo navijali zanje, ne glede na vse, so naši junaki," pravi.

Kaj pa pravijo nekdanja atletinja Alenka Bikar in telovadca Mitja Petkovšek in Sašo Bertoncelj? V videu.

Kako bomo za naše navijali mi?

Na kakšen način spodbujate naše športnike? Predstavljamo vam preprosto in simpatično koreografijo, s katero lahko #zanaše navijate nekoliko drugače. Navijaški gibi so zelo preprosti, potrebujemo le malce ritma in pozitivno energijo. Sledite spodnjim navodilom.

[video: 66678 / ]

Pri akciji promocije navijaških gibov se jim bodo v nadaljevanju pridružili tudi drugi športniki iz vseh panog, zato spremljajte dogajanje in se jim pridružite tudi vi ter jih tako podprite.

Posnemite navijaške gibe tudi vi – sami, s svojimi prijatelji, družino, sodelavci – in video z oznako #zanaše (označite tudi Telekom Slovenije) delite na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Instagram. Kjerkoli vam srce poželi. Pomembno je, da smo skupaj združeni v navijanju za naše športnike.