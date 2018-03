Nekdanja vrhunska atletinja, ki je v poslanski klopi zamenjala Zorana Jankovića

DRUGA KARIERA (45.) – ALENKA BIKAR

Zagotovo se še mnogi spominjajo Alenke Bikar, naše vrhunske atletinje, ki je sodelovala na treh olimpijskih igrah. Bogato športno pot je končala pred desetimi leti, po karieri pa je imela že kar nekaj zanimivih izkušenj. Med drugim je nekaj časa sedela v poslanskih klopeh in pravi, da je bila to zanjo zanimiva izkušnja.

Alenka Bikar je bila morda v tistih časih slovenske atletike nekoliko v senci svoje dobre prijateljice Brigite Bukovec, srebrne z olimpijskih iger v Atlanti. Na tistih olimpijskih igrah je tudi ona opozorila nase, potem ko se je uvrstila v polfinale in na koncu zasedla 13. mesto. Pozneje je nastopila še v Sydneyju, kjer pravi, da je bila v življenjski formi, in še na igrah v Atenah. Pohvali se lahko tudi z medaljo na evropskem dvoranskem prvenstvu iz leta 2000, leta 2001 pa je bila izbrana tudi za športnico leta.

"Žal pri nas vrhunski športnik ni poklic in moraš po končani karieri začeti znova." Foto: Sportida

Alenka Bikar je bila ena izmed tistih slovenskih športnic, ki se je po porodu uspešno vrnila na atletske steze. Žal je takrat olimpijsko normo za olimpijske igre v Pekingu zgrešila za pičlo stotinko. Po tistem se je odločila, da šprintarice obesi na klin in da se v življenju loti še drugega dela.

"Pri koncu kariere sem bila že pripravljena in že pred tem sem razmišljala, kaj bom delala v prihodnje. Vedela sem, da mi leži delo v službi v odnosu z javnostjo. Sprva sem želela delati na atletski zvezi Slovenije, vendar niso imeli posluha, čeprav sem izrazila željo. Potem sem našla delo v agenciji, kjer sem delala dve leti. Po drugem otroku sem se odločila, da se ne bom vrnila. Zame je bila družina vedno na prvem mestu in predvsem sem želela čim več časa preživljala s svojimi najbližjimi. Žal pri nas vrhunski športnik ni poklic in moraš po končani karieri začeti znova," se spominja Bikarjeva, ki meni, da so danes tudi po zaslugi nekdanjih športnikov stvari nekoliko bolj urejene.

V njenih časih si že naslednji dan dobil knjižico

"Danes je mladim lažje, kajti na tem področju – to moram priznati – se stvari kar spreminjajo. Tudi s pomočjo nekdanjih športnikov, ki smo se zbrali in podali kar nekaj svojih pripomb oziroma predlogov, kaj bi bilo treba spremeniti v novem Zakonu o športu (ta je bil sprejet pred kratkim, op. p.). Bomo videli, kako bodo stvari delovale v praksi v prihodnjih letih. Tudi ko danes končaš kot vrhunski športnik, imaš neko prehodno obdobje, ko si še vedno na plačilni listi države, medtem ko si v naših časih naslednji dan dobil knjižico."

Ne izključuje možnosti, da bi v prihodnje delala z mladimi atleti. Foto: Ana Kovač

Danes skozi okno gleda atletsko stezo

Danes je Bikarjeva zaposlena na Javnem zavodu šport Ljubljana. Trenutno dela v parku Kodeljevo, nekoč pa bi se rada vrnila na stadion Žak, ki je njen drugi dom. V bližnji prihodnosti naj bi tam zgradili novo dvorano in atletski stadion. Poudarja, da si mesto Ljubljana oziroma Slovenija zares zasluži atletsko dvorano.

"Delam vse, kar zadeva upravljanje tega objekta, se pravi dvorane, štadiona, nogometnih igrišč … Skrbim, da vse deluje tako kot mora," nam je zaupala naša sogovornica, ki ne izključuje možnosti, da bi se enkrat vrnila na atletske steze in predajala svoje dragoceno znanje.

"Še ko sem bila aktivna športnica, sem včasih prevzela skupino mlajših atletov. Moram povedati, da mi je to ležalo in tudi drugi so mi rekli, da sem prava za takšno delo. Takrat so bili moji otroci še manjši in sem se raje posvetila njim. Trenersko delo namreč zahteva tudi popoldansko delo in delo ob koncih tedna. Zdaj, ko so otroci že nekoliko odrasli, bi se morda vrnila na atletski stadion in trenirala mlade nadobudneže," razmišlja Bikarjeva.

Alenka Bikar je dve leti sedela v poslanskih klopeh, potem ko je tam zamenjala Zorana Jankovića. Foto: STA

Želi si, da bi se jo spominjali kot športnico in ne kot poslanko

Alenka ima še eno posebno delovno izkušnjo, o kateri verjetno ni niti sanjala. Dve leti je namreč sedela v državnem zboru kot poslanka Pozitivne Slovenije. Kot pravi, je bila to zanimiva izkušnja, a se ne bi več vrnila v poslanske klopi. Ugotovila je namreč, da je preveč ovir, če želiš kakšno stvar izpeljati do konca. Sicer še vedno aktivno spremlja politično dogajanje ter še vedno podpira program Pozitivne Slovenije, ki so ga takrat sprejeli in dejansko verjame vanj.

"Pravzaprav so me takrat povabili. Kandidirala sem na Vrhniki, a najprej nisem prišla v državni zbor. Zoranu Jankoviću pozneje ni uspelo postati mandatar, zato se je odločil, da se vrne na župansko mesto, in tako sem jaz zasedla njegovo mesto. Predvsem pa mislim in upam, da se me ljudje spominjajo kot športnico in ne kot poslanko," je bila iskrena danes 43-letna Vrhničanka.

Z Brigito Bukovec je še danes v stikih Z Brigito Bukovec ima še vedno stike. Foto: Mediaspeed

V času športne kariere so Alenka Bikar, Brigita Bukovec in trener Jure Kastelic veljali za triperesno deteljico. Z Brigito ima stike še danes. "V zadnjem času malo manj, potem ko se je preselila v Švico. S poslanskimi kolegi se slišimo vsake toliko časa. Dobimo se enkrat na leto in se malo pogovorimo, sicer pa smo razkropljeni po vsej državi. Vendarle smo bili skupaj le dve leti, medtem ko sem bila v atletiki veliko dlje."

Starejši trenerji še niso za odpis

Atletiko še vedno rada spremlja, prav tako je na atletski zvezi še vedno v komisiji za nagrade in priznanja. V preteklosti je bilo pri nas že kar nekaj perspektivnih atletinj in atletov, ki so se po njenem mnenju potem izgubili. In kako gleda na današnjo slovensko atletiko?

"Ne bi rada delala prehitrih sklepov, ampak dejstvo je, da je nastala generacijska luknja."

"V naših časih je bila res dobra generacija. Imeli smo širino in res smo bili v vrhu. Zdaj prihajajo nekateri mladi, ampak morali bi jim pustiti, da se razvijejo in postanejo konstantni. Ne bi rada delala prehitrih sklepov, ampak dejstvo je, da je nastala generacijska luknja. Predvsem si želim, da bi bili zdravi. Zdi se mi, da je to največja težava mladih trenerjev, ker začnejo prehitro forsirati mlade tekmovalce in potem se pojavljajo poškodbe. Morda bi morali sodelovati tudi s starejšimi trenerji, ki zagotovo še niso za odpis."

Na dopinške grešnike se prehitro pozablja

V zadnjem času smo lahko veliko brali o sistemskem dopingu v Rusiji, ne nazadnje je na olimpijskih igrah v Pjongčangu na dopinškem testu padel Žiga Jeglič, slovenski hokejist. Alenka Bikar je ena tistih, ki ima že od nekdaj ničelno toleranco do dopinga, in vesela je, da protidopinške komisije danes delujejo bistveno bolje kot v njenih časih. "Mislim, da Slovenci in slovenski mediji prehitro pozabljamo, da je nekdo pri nas padel na dopinškem testu. Čez čas vse skupaj pozabimo in ga že opevamo. Poleg športnika bi morali svojo odgovornost nositi tudi trenerji in njihovi menedžerji. Mislim, da je to zelo slab vzgled za mlade športnike," je prepričana srebrna atletinja z evropskega prvenstva v Gentu v teku na 200 metrov.

Film z njeno vsebino ima na YouTubu skoraj 400 tisoč ogledov.

Ne samo zaradi rezultatov, ampak tudi zaradi njene zadnjice

Naša nekdanja atletinja pa nase ni opozarjala samo z vrhunskimi rezultati, zaradi svoje zadnjice je prišla tudi na naslovnice tujih revij. Eden izmed filmov z njeno vsebino ima na YouTubu prek 2 milijona ogledov. Alenka se s tem ni nikoli preveč obremenjevala, kot pravi, se brez njenih rezultatov to verjetno sploh ne bi zgodilo. "Nisem bila jezna. Pravzaprav bi morala to bolj izkoristiti v svoj prid, vendar takrat so bili to drugi časi. Ni bilo družabnih omrežij in tako naprej."