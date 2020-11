Slovenski športnik z objavo na Facebooku sprožil veliko dobrodelno akcijo

Vzdržljivostni športnik Matej Markovič, znan po svojih dobrodelnih projektih, kot so Srce Sloveniji, Ruthin tek in 10 krogov za 10 nasmehov, ta konec tedna organizira posebno humanitarno akcijo, v kateri bodo zbirali hrano in pripomočke za osebno nego. Te bodo v društvu Anina zvezdica razdelili med ljudi, ki v teh dneh najbolj potrebujejo pomoč.

Matej Markovič organizira dobrodelno akcijo zbiranja hrane in higienskih pripomočkov za družine v stiski. Ljubljančani, ki bi želeli podpreti akcijo, lahko svoj prispevek dostavijo na staro kotalkališče v parku Tivoli jutri, 28. novembra, med 9. in 12. uro.

"Dragi moji, časi so težki, še posebej za tiste, ki že tako ali tako živijo iz dneva v dan, ta korona pa jih je še dodatno prizadela. Lahko se pritožujemo nad maskami, omejitvami ali nad vsesplošno zaostrenimi razmerami in se smilimo sami sebi. Lahko pa se zahvalimo življenju, da smo zdravi, da smo v bistvu svoje duše izpopolnjeni, da imamo več sreče kot večina ljudi na našem planetu in da lahko v zahvalo naredimo nekaj dobrega za sočloveka. Zato sem se odločil, da ne bom stal križem rok in bom spet nekaj naredil," je pred dnevi na svojem profilu na Facebooku sporočil Matej Markovič, predsednik humanitarnega društva Vztrajaj – Never give up, znan po svojih ultravzdržljivostnih projektih, ki imajo vedno humanitarno noto.

Sprva je nameraval hrano (zaželena je hrana z daljšim rokom trajanja) in higienske pripomočke zbirati zgolj v Ljubljani (jutri, 28. 11., med 9. in 12. uro na kotalkališču v parku Tivoli), a je po njegovi objavi na družbenih omrežjih, ki je imela ogromen odmev na spletu, postalo jasno, da bodo zbiralna mesta "zrasla" tudi po drugih krajih po vsej Sloveniji.

"Ljudje so komaj čakali na takšno akcijo, vsaj tako lahko razberem iz velikega odziva. Slovenci se dobro zavedajo, da sta obdobje epidemije in predbožični čas ustvarila velik kaos. Ljudje so v prazničnem času že tako ali tako zelo ranljivi, zdaj je zaradi korone situacija še slabša. Ljudje so doma, mnogi so ostali brez službe, situacija je res težka. Za tak način akcije sem se odločil tudi zato, da se ljudje premaknejo iz svojih stanovanj, morda bodo vsaj za nekaj minut zagledali koga znanega in jim bo to polepšalo dan. Mislim, da gre za 'win-win' situacijo za tiste, ki bodo pomagali, in tiste, ki bodo pomoč prejeli," je prepričan Markovič.

Pravi, da z organizacijo akcije ni imel večjih težav, saj je bil že zapis na Facebooku, ki se je, kot kaže, dotaknil mnogih, dovolj za aktivacijo ljudi. "Dejstvo je, da je v Sloveniji ogromno ljudi, ki so pripravljeni pomagati, in to se je znova potrdilo tudi v teh dneh."

Akcija zbiranja bo potekala to soboto, 28. novembra, a je Markovič prepričan, da se bo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh.

Foto: Metka Prezelj

Sproti objavlja imena novih lokacij zbiranja

"Na Facebooku sem objavil in sproti dodajam kontakte vseh, ki bodo v različnih krajih Slovenije prevzeli pobudo za izvedbo akcije. Ker verjetno vsi, ki bi želeli prispevati, tega ne bodo mogli storiti ravno jutri, predlagam, da se obrnejo kar na koordinatorje same ter se dogovorijo o datumu in lokaciji prevzema," svetuje Markovič.

Zbrano blago bodo prepeljali v centralno skladišče Anine zvezdice v ljubljanskem BTC, kjer bodo s pomočjo prostovoljcev pripravili približno podobne pakete in jih razdelili med ljudi, ki potrebujejo pomoč, oz. jih bodo koordinatorji v drugih slovenskih krajih v dogovoru z lokalnimi organizacijami, kot so Rdeči križ, Karitas in centri za socialno delo, predali pomoči potrebnim v njihovem okolišu.

Foto: STA

Markovič poziva, da pri predaji svojega prispevka upoštevate vsa veljavna priporočila NIJZ, torej nošenje zaščitne maske, nezadrževanje na lokaciji, razkuževanje rok in upoštevanje varnostne razdalje. "Ne gre za organiziran dogodek, gre za to, da pridete z masko, oddate hrano, sprejmete srčno zahvalo, ki bo odsevala v naših očeh, in odidete domov bogatejši za še eno nesebično dejanje," sporoča Markovič.