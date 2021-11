Sedem let po tem, ko je padel z malega Triglava in preživel, se je zgodilo še nekaj

Dejan Grm je januarja 2015 zdrsnil z Malega Triglava in pristal 200 metrov nižje na Triglavskem ledeniku. V nesreči je imel kopico srečnih elementov in naključij.

Ljubitelj gora in gorskega teka Dejan Grm je 24. januarja 2015 zdrsnil z grebena Malega Triglava in čudežno preživel 200-metrski padec. Pred dnevi se je zgodilo še nekaj, kar je poseben epilog neverjetni zgodbi, ki kar najbolje ponazarja pomen sreče v nesreči.

Nekaj minut pred padcem je na Triglavu takole poziral ob Aljaževem stolpu. Foto: osebni arhiv Začnimo naprej s predzgodbo, ki meji na čudež. 24. januarja 2015 je danes 34-letni Dejan Grm, za prijatelje zaradi nalezljive energije kar Redbull, strasten gornik in gorski tekač, kot že ničkolikokrat prej romal na Triglav. Le, da se je pot tisti dan končala precej drugače, v jeseniški bolnišnici, kjer so ga najprej za dan in pol preventivno uspavali v umetno komo.

"Ko sem se zbudil iz kome, sem vedel samo to, da sem očitno nekaj storil narobe, sicer ne bi bil v bolnišnici, in da vsaj nekaj mesecev ne bom mogel nikamor." To je bila njegova prva reakcija, kmalu je seveda dojel, da je imel, kljub prisilnemu mirovanju, ki ga je čakalo, vendarle ogromno srečo, da je padec preživel.

Pri sestopu z vrha Triglava je na območju Malega Triglava zdrsnil, malo naprej od razcepa Planika - Kredarica − še danes ne ve, kako je do tega prišlo, a misli, da se je z eno nogo zataknil v gamašo druge noge – in omahnil 200 metrov nižje. Ustavil se je pri Triglavskem ledeniku.

Sam se tega trenutka ne spominja, pravi pa, da se počuti tako, kot bi mu "zmanjkalo filma". Tudi reševanja, ki je steklo takoj, se ne spominja, in tudi ne tega, da se je po padcu poskusil postaviti na noge, kot so povedali očividci, ki so dogajanje spremljali s Kredarice.

Dejan Grm je dan, ko se je na novo rodil, opisal v svojem blogu.

Imel je srečo, da so bili ravno v času nesreče blizu reševalci iz Ajdovščine, ki so hitro priskočili na pomoč. Na zdravljenje v jeseniško bolnišnico ga je odpeljal helikopter. Foto: osebni arhiv

Večkratna sreča v nesreči

V bolnišnici. Foto: osebni arhiv Tudi tu je imel veliko srečo. Ravno takrat so Kredarico dosegli člani reševalne skupine Ajdovščina - GRS Tolmin, ki so zimsko obdobje želeli izkoristiti za urjenje svojih veščin v zimskih razmerah.

Takoj ko jim je nekdo, ki je videl padec, sporočil, kaj se je zgodilo, so se nemudoma odpravili na teren.

"Gospod Franci, ki je velikokrat na Triglavu in s katerim sva se poznala že od prej, je prinesel odeje s koče, da so me ogreli, ker sem bil že podhlajen. Vprašanje, kaj bi bilo z mano, če me ne bi videli. Verjetno bi zmrznil," pripoveduje Grm, ki so ga kmalu zatem s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnico, pozneje pa so ga preselili v celjsko, da je bil bližje domu in najbližjim.

Prav tako pa mu je bila sreča, tokrat tretjič, naklonjena tudi pri poškodbah − razen reber in omrzlin na rokah (med padcem je ostal brez rokavic). Z rokami je imel težave že prej. Zaradi Raynaudovega sindroma so mu zaradi mraza zatekali prsti.

Drugi rojstni dan praznuje na Triglavu

Ali je vse zgoraj našteto zgolj sreča ali celo čudež, je težko reči, je pa vsekakor razlog za to, da Dejan Grm 24. januarja praznuje svoj drugi rojstni dan. In že vse od leta 2016, z izjemo leta 2019, ga z družino, prijatelji iz skupine Gorski svedri in reševalci, ki so mu rešili življenje, obeležuje prav z vzponom na Triglav.

Pred dnevi je že tako neverjetna zgodba dobila še eno zanimivo dejanje. Pri Dejanu doma se je namreč oglasil Rudi Kotnik, sosed iz vasi Socka v občini Vojnik, ki je avgusta na triglavskem ledeniku našel cepin. Prinesel ga je v dolino, nato pa po pogovoru z domačimi prišel do zaključka, da je verjetno Dejanova last.

Foto: osebni arhiv

Bo najdeni cepin krasil Triglavski dom na Kredarici?

"Ko so me domači poklicali, da se je oglasil nekdo s cepinom, ki bi bil morda moja last, kar nisem mogel verjeti. Zdelo se mi je nemogoče, da bi našel prav moj cepin. A izkazalo se je za resnično. Neverjetno," se je čudil Grm, ki tega cepina ne bo več uporabljal, saj se je v tem času navadil že na druge, razmišlja pa, da bi ga odnesel v Triglavski dom na Kredarici, kjer bi kot unikatna zanimivost lahko našel posebno mesto na steni.

"Lahko bi zraven cepina pisalo 2015−2021, kar zaznamuje obdobje, ko sem padel s cepinoma in ko so ga našli. Verjetno sem prvi in zadnji, ki je tak padec preživel, za povrh pa so našli še cepin."

Kljub izkušnji, ki bi bila za marsikoga travmatična, se Grma, presenetljivo, ni dotaknila. Morda zato, ker se padca in dogajanja ne spominja, in zato, kot meni, ga nesreča ne preganja niti v sanjah.

Foto: osebni arhiv

Da na 24. januarja 2015 nima slabih spominov, kaže tudi to, da je že avgusta istega leta postavil hitrostni rekord na relaciji Grintovec−Stol−Triglav. Gorski trojček je prehodil v času 16 ur in 22 minut.

Pravi, da danes o podobnih rekordih ne razmišlja več. Zdaj mu je najpomembnejša družina, svoj čas pa zahteva tudi služba, a v gore se odpravi še vedno zelo rad, a pazljivo in zelo previdno.