Osupljivo, slovenski športniki s poletnih olimpijskih iger še nikoli brez medalje #infografika

V petek, 25. junija, praznujemo okroglo 30-letnico samostojne Slovenije, na 30. obletnico ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije, naše krovne športne organizacije, pa bo treba počakati do 15. oktobra. Na ta dan leta 1991 je bila namreč podpisana Slovenska olimpijska listina in slovenska olimpijska zgodba se je lahko začela.

Šlo je hitro, Mednarodni olimpijski komite (Mok) je OKS kot polnopravnega člana sprejel 5. februarja 1992, naši športniki so tako na zimskih olimpijskih igrah v Albertvillu v Franciji, ki so se s slavnostnim odprtjem začele 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, že nastopali pod zastavo samostojne Slovenije. Sedemindvajset jih je tekmovalo, naš prvi zastavonoša na olimpijskem spektaklu pa je bil smučarski skakalec Franci Petek.

Prvi olimpijski odličji že v Barceloni 1992

Medalje v Albertvillu ni bilo, to pa se je spremenilo nekaj mesecev pozneje na poletnih olimpijskih igrah v Barceloni. Za prvi slovenski olimpijski odličji so poskrbeli blejski veslači, bronasti medalji so v Kataloniji osvojili Iztok Čop in Denis Žvegelj v dvojcu in Milan Janša, Sadik Mujkić, Sašo Mirjanič ter Janez Klemenčič v četvercu. Odtlej se slovenski športniki s poletnih olimpijskih iger nikoli niso vrnili brez vsaj dveh medalj, le še na zimskih igrah v Naganu 1998 in Torinu 2006 se je zgodilo, da so ostali praznih rok.

Rajmond Debevec je v Sydneyju leta 2000 osvojil zlato, na fotografiji pa kaže bron iz Londona 2012. Odlični strelec je osvojil še enpo bronato olimpijsko odličje, v Pekingu 2008. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zlati Sydney

Prvi olimpijski odličji zlatega bleska sta se v rokah slovenskih športnikov zalesketali v Sydneyju, devet let po osamosvojitvi Slovenije. To veličastno poglavje slovenskega olimpizma (ob 30-letnici države govorimo le o športnikih, ki so nastopali pod slovensko zastavo, nesmrtne slovenske športne junake, ki so današnjim generacijam utirali pot pod zastavami Avstro-Ogrske, Kraljevine Jugoslavije in SFR Jugoslavije, pustimo za kakšno drugo priložnost) so odprli strelec Rajmond Debevec in veslača Iztok Čop in Luka Špik.

Na poletnih olimpijskih igrah so slovenski športniki do zdaj osvojili 23 odličij, od teh pet zlatih (po Debevcu, Čopu in Špiku v Sydneyju 2000 še metalec kladiva Primož Kozmus v Pekingu 2008, pa judoistka Urška Žolnir v Londonu 2012 in še ena judoistka, Tina Trstenjak, leta 2016 v Riu de Janeiru). Prvi zlati medalji na zimskih igrah je v Sočiju 2014 osvojila naša najboljša smučarka vseh časov Tina Maze.

Tina Maze je dobitnica prvih dveh zlatih medalj za Slovenijo na zimskih olimpijskih igrah. Foto: Vid Ponikvar

Rekordni Soči

Igre v Sočiju so bile s kar osmimi medaljami tudi najuspešnejše za slovenski šport doslej. Pet odličij so naši športniki prinesli iz Pekinga, po štiri iz Aten (2004), Londona in Ria, pa po tri iz Lillehammerja (1994) in Vancouvra (2010) … Največjo olimpijsko reprezentanco je Slovenija poslala v Atene, 79 športnic in športnikov je bilo v njej, 74 jih je bilo v Sydneyju, 71 jih je tekmovalo v Pjongčangu leta 2018 …

Skoraj ni mogoče dvomiti o tem, da se trend osvajanja olimpijskih odličij ne bi nadaljeval tudi letos v Tokiu, za pregled številk v, vsaj športno in predvsem olimpijsko, veličastnih 30 letih samostojne Slovenije pa vam ponujamo spodnjo infografiko.

