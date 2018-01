To so slovenski zimski olimpijski junaki, zaradi katerih smo jokali

Top 10

Čez manj kot mesec dni se v Pjongčangu začnejo zimske olimpijske igre. Pred enim izmed vrhuncev športnega leta smo se v rubriki Top 10 sprehodili po poteh desetih največjih slovenskih junakinj in junakov največjega zimskega športnega dogodka. Do zdaj je Slovenija na zimskih olimpijskih igrah osvojila 15 medalj. Dve zlati, štiri srebrne in kar devet bronastih.

Tina Maze je svojo sanjsko zimsko olimpijsko pravljico kronala pred štirimi leti v Sočiju. Foto: Reuters

Tina Maze (dve zlati in dve srebrni medalji):

Nesporno najpomembnejša slovenska olimpijka vseh časov, ki se lahko pohvali s kar štirimi medaljami z olimpijskih iger in tudi edina Slovenka, ki ima zlato medaljo z zimskih olimpijskih iger.

Ne eno, kar dve. Na zadnjih olimpijskih igrah v Sočiju, ki so bile za Slovenijo tudi po njeni zaslugi z naskokom najuspešnejše do zdaj (osvojila je kar osem medalj), je bila nesporna smučarska kraljica. Najprej je zmagala v smuku, potem se je v zgodovino vpisala še z zmago v veleslalomu.

Dve medalji je osvojila tudi štiri leta pred tem v Vancouvru, kjer je bila srebrna v superveleslalomu in veleslalomu. Brez dvoma šampionka brez primere.

Peter Prevc je pred štirimi leti upravičil pričakovanja in domov prinesel dve olimpijski medalji. Foto: Reuters

Peter Prevc (srebrna in bronasta medalja):

Na tako zelo uspešnih zadnjih zimskih olimpijskih igrah je bil drugo ime Slovenije, z odličnima nastopoma v manj kot tednu dni je v Sočiju Sloveniji priskakal dve medalji. Najprej je bil bronast na mali skakalnici, uspeh je dopolnil z bronom na veliki skakalnici.

Zraven bo tudi letos, ko se v Pjongčang podaja z veliko manjšimi apetiti, kot je prišel na igre pred štirimi leti, ko je bil vseskozi pri vrhu. V tej sezoni je v skupnem seštevku trenutno šele na 17. mestu, najvišje je bil, ko je bil šesti. Je daleč od favoritov za medalje v Južni Koreji, a kdo ve. Enkrat šampion, vedno šampion.

Žan Košir je sanjal o eni, a potem iz Sočija prinesel kar dve olimpijski medalji. Foto: Reuters

Žan Košir (srebrna in bronasta medalja):

Še en Slovenec, ki je iz Sočija 2014 domov prinesel dve medalji. Poskrbel je za prvi in zadnji medalji z zimskih olimpijskih iger v deskanju na snegu, potem ko je bil srebrni v paralelnem slalomu in bronast v paralelnem veleslalom.

Tudi 33-letni Tržičan letos potuje v Pjongčang, tudi on je letos daleč od forme, ki jo je kazal pred štirimi leti. V zadnjih letih je imel veliko težav s poškodbami, njegova nadaljnja športna pot je bila zaradi tega celo postavljena pod vprašaj, a se je vrnil in prav s četrtim mestom na nedavni tekmi svetovnega pokala dal vedeti, da bil lahko bil skriti adut Slovenije za medaljo na februarskih igrah, ki jih nestrpno pričakujemo.

Petro Majdič so morali po prihodu v cilj celo nesti. Foto: Reuters

Petra Majdič (bronasta medalja):

Čeprav gre za eno medaljo in je bronasta, je njen podvig iz leta 2010 eden od najbolj zgodovinskih, kar jih je dal slovenski šport. Takrat ena izmed najboljših smučark tekačic na svetu je bila favoritka za najvišje mesto v klasičnem šprintu, a nato na ogrevanju tako nerodno padla v nezaščiten jarek, da se je zdelo, da so sanje o olimpijski medalji splavale po vodi.

Stisnila je zobe, strahotne bolečine lajšala v protibolečinskimi tabletami in z neverjetno borbenostjo prišla do brona. V cilju je za nekaj trenutkov celo izgubila zavest, odpeljati so jo morali v reševalni avtomobil. Na podelitev medalj je komaj prišla, pozneje so zdravniki ugotovili, da je do velikega podviga prišla celo z zlomljenimi rebri. Ena od najbolj junaških zimskih olimpijskih zgodb, kar jih pomnimo, nedvomno.

Alenka Dovžan se je olimpijske medalje veselila, ko je bila stara komaj 18 let. Foto: Getty Images

Alenka Dovžan (bronasta medalja):

Alpska smučarka, ki se je podpisala pod prvo zimsko olimpijsko medaljo za samostojno Slovenijo. To pove dovolj. Na igrah leta 1994 v Lillehammerju, prvih za samostojno Slovenijo, je komaj dopolnila 18 let in že takoj stopila v ospredje.

Bila je ena od favoritinj za medaljo v superveleslalomu, a je na tisti tekmi odstopila, nato pa se oddolžila v kombinaciji. Po smuku je bila četrta, v slalomu pa pridobila še eno mesto, stopila na stopničke in spisala zgodovino. Za vse večne čase.

Spomine o podvigu izpred 24 let je pred kratkim obujala v pogovoru za Sportal.

Takrat širši javnosti neznana slovenska najstnica Katja Koren je leta 1994 v Lillehammerju šokirala smučarski svet. Foto: Getty Images

Katja Koren (bronasta medalja):

Decembra 1993 je z vsega 18 leti debitirala v svetovnem pokalu s 66. mestom in že dva meseca pozneje osvojila olimpijsko medaljo. V Lillehammerju je navduševala, potem ko je bila najprej sedma v superveleslalomu, deseta v smuku in šesta v kombinaciji.

Potem je sledil slalom, na katerem je pred tem v svetovnem pokalu nastopila le dvakrat, šokirala je že v prvi vožnji, ko je bila celo vodilna, čeprav se je na progo podala z visoko štartno številko 33. Ko je prišla v cilj, je, podobno kot vsi preostali, zmedeno pogledovala proti semaforju in ni mogla verjeti svojim očem.

V finalni vožnji je zdrsnila za dve mesti in osvojila bron, ki se ga je vseeno veselila kot zlata. Kako se ga ne bi, poskrbela je za eno od največjih presenečenj Slovenije na največjih zimskih športnih spektaklih.

Takrat 22-letni Jure Košir je v Lillehammerju prišel do olimpijske medalje in postal eden izmed najbolj priljubljenih slovenskih športnikov. Foto: Getty Images

Jure Košir (bronasta medalja):

Pred prihodom na olimpijske igre v Lillehammer je bil takrat 22-letni Mojstrančan tretji slalomist sveta, zato je bil favorit za medalje, a bil po prvi vožnji slaloma šele osmi. Za prvim mestom je zaostajal več kot za sekundo in pol, za stopničkami za 71 stotink.

V drugo je nastopil sijajno, postavil tretji čas druge vožnje, dočakal tri odstope in prišel do zgodovinske prve zimske olimpijske medalje za slovenske zimske športnike. Takoj za njim se je na četrto mesto razvrstil Mitja Kunc, ki je bil celo drugi najboljši v finalni vožnji.

Takole so Robert Kranjec, Primož Peterka, Damjan Fras in Peter Žonta ugriznili v bronasto olimpijsko medaljo leta 2002. Foto: Reuters

Reprezentanca v smučarskih skokih (bronasta medalja):

Po 14 letih, ko so v Calgaryju Primož Ulaga, Miran Tepeš, Matjaž Zupan in Matjaž Debelak poskrbeli za prvo zimsko olimpijsko medaljo Slovencev na ekipni tekmi smučarskih skokov, a takrat srebro osvojili pod zastavo Jugoslavije, so bili v Salt Lake Cityju junaki Primož Peterka, Damjan Fras, Robert Kranjec in Peter Žonta.

Tekmo so končali na mestu nižje in osvojili bron, potem ko so bili tretji že po prvi seriji, v drugi pa z dobrimi skoki ostali na stopničkah in Sloveniji prinesli prvo samostojno zimsko olimpijsko medaljo v smučarskih skokih.

Takole se je v Sočiju po prihodu v cilj veselila Vesna Fabjan. Foto: Reuters

Vesna Fabjan (bronasta medalja):

Na zadnjih zimskih olimpijskih igrah je navdušila tudi ta slovenska smučarska tekačica, ki je osvojila bron v šprintu. Že v kvalifikacijah je opozorila nase, ko je dosegla četrti čas. Potem se je brez večjih težav prebila skozi četrtfinale in polfinale, nato pa v finalu z izjemnim nastopom pristala na tretjem mestu in najbližjo zasledovalko za seboj pustila za skoraj dve sekundi.

Tudi na letošnje olimpijske igre bo potovala, a si, čeprav se nikoli ne ve, medalje ne moremo obetati, saj je v tej sezoni v svetovnem pokalu daleč od najboljših.

Teja Gregorin je bila pred štirimi leti bronasta, a je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah ne bo, saj je suspendirana. Foto: Reuters

Teja Gregorin (bronasta medalja):

Leta 2014 je navdušila s prvo biatlonsko medaljo Slovenije na zimskih olimpijskih igrah, ko je v Sočiju s skoraj brezhibnim nastopom, v katerem je zgrešila le en strel, v cilj pritekla kot tretja in poskrbela za veliko in nenadejano veselje v slovenskem taboru.

To zgodbo o uspehu je močno očrnila afera z dopingom, ki je na dan prišla oktobra lani. Dokazali so ji namreč zlorabo nedovoljenih poživil, zato je bila prejšnji mesec suspendirana in v Pjongčang seveda ne bo odpotovala.