Rokometni supermani, ki v nogometu ne bi leteli visoko

Rokometni zvezdniki bodo od petka dalje razkazovali svoje znanje na Hrvaškem. Najboljši rokometaši so v preteklosti poskrbeli za nekaj odmevnih prestopov, ki pa se po finančni plati ne morejo resneje primerjati z nogometnim svetom. Za najdražjega je poskrbel Francoz Nikola Karabatić, za katerega je PSG odštel Barceloni dva milijona evrov. Samo za primerjavo: Katalonci so lani za rekorderja Neymarja prav od Parižanov iztržili kar 111-krat višji znesek!

V času nogometnega zimskega prestopnega roka ne manjka mikavnih selitev, pri katerih se pretakajo gore denarja. Za zadnjo je poskrbel Philippe Coutinho, ki je okrepil Barcelono, Liverpool pa bi lahko zaslužil okoli 160 milijonov evrov! Kako pa je z odškodninami v rokometu? Pred začetkom evropskega prvenstva v rokometu smo s pomočjo rokometnega portala hballtransfers.com preverili, s kako visokimi zneski imajo opraviti najboljši rokometaši na svetu.

Nikola Karabatić – dva milijona evrov

V nogometu kraljujeta Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, v rokometni preslikavi slovesa in spoštovanja, ki ga med ljubitelji žogobrca uživata Portugalec in Argentinec, pa je njunemu zvezdniškemu idealu še najbližje 33-letni Nikola Karabatić. Francoski reprezentant, sin Hrvata in Srbkinje, rojen v Franciji, je leta 2015 premikal mejnike. Ko je iz Barcelone prestopil k PSG, je bogati pariški klub s pomočjo katarskega kapitala zlahka plačal odškodnino v vrednosti dveh milijonov evrov. Toliko je pri Barceloni znašala odkupna klavzula starejšega izmed bratov Karabatić, serijskega osvajalca lovorik in priznanj za najboljšega rokometaša.

Tako so se leta 2009 dvojne nemške krone pri Kielu veselili rokometni "supermani" Kim Andersson, Nikola Karabatić in Vid Kavtičnik. Foto: Sportida

Lovorike je osvajal že v mlajših letih (2003 z Montpellierjem), nato blestel pri nemškem Kielu, kjer se je odlično dopolnjeval s slovenskim reprezentantom Vidom Kavtičnikom, kot številka ena na svetu pa kariero nadaljeval pri Barceloni. Katalonci so z njegovo prodajo zaslužili dva milijona evrov. To je znesek, ki ga je PSG odštel za najbolj vročega rokometaša na svetu. Takšen znesek v nogometu ne bi kaj prida izstopal. V zgodovini nogometa ga je preseglo že ogromno Slovencev, kaj šele tujih nogometašev. Izraža razliko o finančni moči in medijski pozornosti, ki je med omenjenima športoma očitna in zelo konkretno v prid nogometu.

Daniel Narcisse – 1,2 milijona evrov

Znameniti član trofejne francoske rokometne generacije, ki je osvajala prva mesta na vseh največjih tekmovanjih (evropsko in svetovno prvenstvo, olimpijske igre), se je leta 2009 iz Francije preselil v Nemčijo. Velikan THW Kiel je moral zanj seči globoko v denarnico. Francoski prvoligaš Chambery Savoie je prejel več kot milijon evrov odškodnine.

Daniel Narcisse je s francosko reprezentanco osvojil vse možne naslove na velikih tekmovanjih. Foto: Sportida

Francoski ostrostrelec, zaradi izjemnih fizičnih sposobnosti poimenovan ''Air France'', se je izkazal pri Kielu, leta 2012 pa je bil izbran za najboljšega rokometaša na svetu. Ni bil prvi Francoz na severu Nemčije. Leta 2005 sta se Kielu pridružila tudi Karabatić in Kavtičnik. Nemci so zanju plačali Montpellierju poldrugi milijon evrov odškodnine. Za Slovenca po neuradnih podatkih 300 tisoč evrov, za Francoza pa kar 1,2 milijona. Karabatić je zapustil Kiel ravno leta 2009, ko ga je ''nasledil'' starejši rojak Narcisse. Za reprezentanco je prenehal igrati lani, ko je bil star 37 let.

Aron Palmarsson – več kot milijon evrov

Islandec je lani poskrbel za enega največjih rokometnih prestopov vseh časov. Znesek, ki ga je Barcelona odštela madžarskemu velikanu Veszpremu, ni bil nikoli javno oznanjen. Aron Palmarsson, ki je bil leta 2012 izbran za najboljšega islandskega športnika leta in je šest let nosil dres Kiela (2009-2015), se je preselil v Katalonijo.

Aron Palmarsson je že vrsto let prvo ime islandskega rokometa. Foto: Reuters

Po neuradnih ocenah je Barcelona zanj odštela med 700 tisoč in milijon evrov, a je madžarski klub namignil, da bi bila lahko končna odškodnina še višja. Na letošnjem evropskem prvenstvu bo 27-letni Islandec nastopil v Splitu, kjer bo v skupini A skušal mešati štrene Hrvaški, Švedski in Srbiji.

Domagoj Duvnjak – milijon evrov

Leta 2009 se je med rokometnimi milijonarji znašel tudi Domagoj Duvnjak. Hrvaški as je iz zagrebškega kluba, nedotakljivega v domovini, odkar je Hrvaška samostojna država, prestopil k Hamburgu. Klub, ki prihaja s severa Nemčije, je hrvaškemu prvaku izplačal milijon evrov in poskrbel za takratni svetovni rokometni rekord. Štiri leta pozneje je bil Duvnjak izbran za najboljšega rokometaša sveta.

Domagoj Duvnjak bo skušal letos prvič s hrvaško reprezentanco postati evropski prvak. Računa na pomoč bučnega domačega občinstva. Foto: Reuters

Duvnjak je bil takrat star komaj 21 let. V reprezentanci je bil še v senci Ivana Balića, s katerim si je delil igralne minute, po selitvi v Nemčijo pa je hitro postal eden najboljših rokometašev na svetu. Pred evropskim prvenstvom na Hrvaškem ima težave z lažjo poškodbo, a je sporočil, da ne bo za nič na svetu zamudil nove priložnosti, da Hrvaška končno postane evropski prvak.

Arpad Šterbik – milijon evrov

Srbski rokometni vratar z madžarskimi koreninami pri 38 letih še vedno spada med (naj)boljše čuvaje na svetu. Brani za skopski Vardar, od leta 2008 pa je nosil španski reprezentančni dres, s katerim je leta 2016 na Poljskem postal tudi evropski prvak. Poročen je z Madžarko.

Arpad Šterbik s skopskim Vardarjem v zadnjih letih pogosto gostuje v slovenskih dvoranah. Foto: Vid Ponikvar

Ko se je leta 2012 iz madridskega Atletica preselil k Barceloni, so Katalonci zanj plačali okrogli milijon evrov. To je še danes najdražji prestop rokometnega vratarja vseh časov. Ko ga je leta 2014 ruski milijonar in lastnik Vardarja Sergej Samsonenko privabil v Makedonijo, je Barceloni plačal 800 tisoč evrov.

Thierry Omeyer – 900 tisoč evrov

Le trije rokometni vratarji so bili proglašeni za najboljšega rokometaša leta na svetu. Le Nemec Henning Fritz leta 2004, ko je postal evropski prvak v Sloveniji, ''srbski Madžar'' s španskim potnim listom Šterbik (2005), kot tretji pa je omenjeno čast občutil Francoz Thierry Omeyer (2008). Branil je tako dobro, da je v očeh tekmecev pridobil ogromno strahospoštovanje, o čemer priča tudi njegov vzdevek s preprostim sporočilom. Zid. Leta 2006 je Kiel zanj plačal Montpellierju pol milijona evrov.

Legendarni francoski rokometni vratar je aktiven tudi v petem desetletju, a le še v klubskem dresu. Foto: Sportida

Lani se je skupaj z Narcissom odločil, da se poslavlja od reprezentančnega dresa, a še ne končuje kariere. Legendarni vratar pri 41 letih še vedno brani za PSG, kjer si deli slačilnico tudi z Dancem Mikkelom Hansenom. Skandinavec ima po poročanju francoskega športnega dnevnika L'Equipe največjo rokometno plačo na svetu. Na mesec je bogatejši za 80 tisoč evrov, tako da na leto zasluži skoraj milijon evrov. Najboljši nogometaši toliko pospravijo v žep že v nekaj tednih …

Chema Rodriguez – 800 tisoč evrov

Španski organizator igre Chema Rodriguez oziroma daljše Jose Maria Rodriguez Vaquero je leta 2007 poskrbel za odmeven rokometni prestop na Pirenejskem polotoku. Valladolid ga je prodal Ciudadu Realu za 800 tisoč evrov.

Chema Rodriguez je s špansko reprezentanco leta 2005 osvojil svetovno prvenstvu v Tuniziji. Foto: Reuters

Zdaj je star 38 let, a vrhunskemu rokometu še ni rekel zadnje. Legendarni rokometaš od leta 2012 igra za madžarski Veszprem. Za reprezentanco je nastopal do leta 2014.

Sergej Rutenka – 700 tisoč evrov

Med desetimi najdražjimi rokometnimi prestopi je tudi nekdanji slovenski reprezentant. To je 36-letni Belorus Sergej Rutenka, ki se je kot najstnik pridružil velenjskemu Gorenju, nato pa leta 2001 prestopil k Celju, s katerim je spisal eno najlepših poglavij kariere in postal evropski prvak. Leta 2003 je pridobil slovensko državljanstvo in večkrat oblekel državni dres, na katerem se je v grbu bohotila podoba Triglava.

Sergej Rutenka (in Renato Vugrinec) sta Celju pomagala do nepozabnega naslova evropskega prvaka. Foto: Guliver/Getty Images

Leta 2006 je s slovensko reprezentanco nastopil na evropskem prvenstvu in bil najboljši strelec tekmovanja. Ko je leto pred tem zapustil Celje, je Ciudad Real slovenskim prvakom plačal 400 tisoč evrov. Rutenka je v Španiji pridobil tudi špansko državljanstvo. Ko je leta 2009 prestopil k Barceloni, so Katalonci zanj plačali še več, kar 700 tisoč evrov.

Alen Muratović - 700 tisoč evrov

Svojega predstavnika na lestvici desetih največjih prestopov ima tudi Črna gora, s katero se bo Slovenija pomerila v 3. krogu skupinskega dela evropskega prvenstva na Hrvaškem.

Alen Muratović se je leta 2010 že poslovil od rokometa, a si nato tri leta pozneje premislil. Foto: Guliver/Getty Images

Ko je visoki Črnogorec (198 cm) leta 2008 blestel v Španiji, ga je nemški Flensburg-Handewitt zvabil v svoj klub in Valladolidu plačal 700 tisoč evrov. Takrat je bil eden najboljših levih igralcev na svetu, a mu jo je nato zagodlo zdravje. Po polovici leta si je poškodoval ramo in maja 2010 končal kariero. Tri leta pozneje si je premislil, vrnil na igrišče in oblekel dres španskega prvoligaša Cangas.

Momir Ilić in Petar Nenadić - 500 tisoč evrov

Srb Momir Ilić, ki je del kariere prebil tudi v Sloveniji (med letoma 2004 in 2006 je nosil dres velenjskega Gorenja), je leta 2009 iz Gummersbacha prestopil h Kielu za 500 tisoč evrov.

Srbski velikan Momir Ilić si rokometni kruh služi na Madžarskem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

36-letni dvometraš iz Aranđelovca je zanj odigral štiri sezone, nato pa se leta 2013 preselil k madžarskemu Veszpremu. Za srbsko reprezentanco je nazadnje nastopil leta 2016. Bil je tudi njen kapetan.

Ilića ne bo na Hrvaškem, bo pa tam, za začetek v dvorani Spaladium Arena v Splitu, srbske barve zastopal Petar Nenadić. Pred nekaj tedni ga je v svoje vrste z rekordnim madžarskim nakupom privabil Veszprem.

Srbski zvezdnik se je lani z berlinskim klubom v evropskem pokalu EHL mudil tudi v Ribnici. Foto: Vid Ponikvar

Nemškemu prvoligašu Füchse Berlin je moral plačati pol milijona evrov, pri madžarskem velikanu pa je vskočil na mesto, kjer je zazevala praznina po odhodu Palmarssona k Barceloni. S tem je poskrbel za deseti najvišji rokometni prestop vseh časov.

Na evropskem prvenstvu na Hrvaškem tako ne bo manjkalo rokometnih zvezdnikov.